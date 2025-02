Cette série western de Netflix est parfaite pour attendre la saison 2 de 1923

En attendant la saison 2 de 1923, pourquoi ne pas se plonger dans une autre série western captivante ? Netflix propose un excellent show que vous avez peut-être manqué à sa sortie, et c’est l’occasion idéale de le (re)découvrir.

L’univers de Yellowstone et ses spin-offs, dont 1923, dominent le genre western ces dernières années. Mais d’autres séries méritent aussi votre attention.

Netflix l’a bien compris et s’est déjà aventuré sur ce terrain avec des productions marquantes comme À l’aube de l’Amérique, un western brutal et sanglant sorti en janvier ou encore Nouvelle vie à Ransom Canyon, un western romantique à la sauce Hallmark attendu en avril.

Mais bien avant ces nouveautés, Netflix avait déjà frappé fort avec une mini-série incroyable qui mérite d’être (re)découverte avant le retour des Duttons.

Godless, un western incontournable à voir sur Netflix

Sortie en 2017, la mini-série Godless plonge les spectateurs dans une petite ville du Nouveau-Mexique entièrement dirigée par des femmes après un terrible accident minier qui a coûté la vie à tous les hommes.

Comme si la situation n’était pas assez compliquée, une bande de hors-la-loi sanguinaires menace la ville après avoir appris que ses habitantes cachent Roy Goode, un ancien membre du gang.

Netflix

La série peut compter sur un casting cinq étoiles avec Jack O’Connell, Michelle Dockery, Scoot McNairy et Jeff Daniels. De plus, elle ne compte que six épisodes, ce qui permet de tout binge-watcher en une journée.

Non seulement Godless est un drame violent et émotionnel avec beaucoup d’action, mais ses personnages sont parmi les plus mémorables du genre au cours de la dernière décennie. (Vraiment, combien de fois a-t-on eu l’occasion de voir Jeff Daniels dans le rôle d’un méchant déplorable et macabre ?)

Godless n’est peut-être pas un projet de Sheridan, mais il correspond certainement à la description d’une petite ville, d’un ranch et d’une multitude de fusillades. Et, à l’instar de 1923, elle est portée par un large éventail de femmes compliquées et féroces.

Tous les épisodes de Godless sont disponibles dès maintenant sur Netflix tandis que la saison 2 de 1923 débarque quant à elle sur Paramount+ le 23 février.

En attendant, voici tout ce que vous devez savoir sur la chronologie de Yellowstone et l’arbre généalogique des Dutton pour mieux comprendre l’univers de la série.