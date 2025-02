La série Invincible est-elle un anime ?

La saison 3 d’Invincible a démarré, et avec les premiers épisodes sur Prime Video revient un vieux débat : la série peut-elle être considérée comme un anime ?

Lorsque le premier épisode d’Invincible a été diffusé en 2021, sa scène de clôture a marqué un tournant pour l’animation occidentale. On parle bien ici du massacre brutal et choquant des Gardiens du Globe par Omni-Man, qui aura valu à la série sa classification 18+ dans de nombreux pays en raison de sa violence.

Les visuels macabres et les thèmes adultes ne sont pourtant pas nouveaux dans l’animation : La folle escapade a traumatisé de nombreux bambins tombés dessus, les films du Studio Ghibli comportent de temps en temps des scènes graphiques, et de nombreux films animés sont loin d’être adaptés pour être pleinement appréhendés par tous les publics pour les thèmes qu’ils traitent, de Valse avec Bachir d’Ari Folman à Perfect Blue de Satoshi Kon.

Mais Invincible s’inscrit dans un format épisodique et une esthétique visuelle évoquant des œuvres qu’on pourrait retrouver du côté des animes. La série appartient-elle pour autant à cette catégorie ?

Invincible n’est pas un anime, et voici pourquoi

Bien qu’Invincible soit une série animée, il ne s’agit pas pour autant d’un anime en raison d’un critère manquant et pourtant crucial. Le terme anime désigne en effet des œuvres d’animation originaires du Japon. Or, Invincible est une production américaine.

Ce serait un peu comme comparer le champagne et le prosecco : techniquement, il s’agit de deux vins pétillants, mais le premier décroche l’appellation tant convoitée pour le lieu de sa production, le deuxième provenant de cépages différents et moins contrôlés. Le style artistique et le contenu graphique d’Invincible peuvent ainsi être influencés par l’anime, ce qui ne suffit pas pour autant à en faire un.

Le débat n’est pas récent, et avait aussi touché d’autres séries, dont Avatar, le dernier maître de l’air, une série d’animation produite par les studios américains Nickelodeon. Mais comme l’explique parfaitement un internaute sur Reddit, “Anime est juste une abréviation du mot animation. (…) Invincible appartient à la même catégorie que les animes, mais comme il a été créé en Occident, c’est une série d’animation. Au final, la seule vraie différence est le pays dans lequel l’œuvre est produite.“

On peut également mettre en avant des différences dans le fonctionnement entre les studios, mais qui tiennent davantage de contrastes culturels inhérents aux pays dans lesquels ils se situent. D’autant plus que les techniques d’animation évoluent partout, permettant à des images nouvelles de faire leur arrivée dans les secteurs de l’animation occidentale comme des animes.

Malgré tout, la distinction ne signifie pas forcément qu’on ne peut pas comparer les genres et mettre en avant leurs similitudes. Un ancien fil de discussion sur Reddit évoquait ainsi le fait qu’Invincible est “aussi proche d’un anime Shonen” que ce que la pop culture occidentale peut offrir, grâce à son respect du matériau d’origine des comics et sa violence assumée, rappelant ainsi le passage du manga à l’anime pour de nombreuses adaptations.

“Cette série est en fait la première série d’animation américaine que je connaisse qui reprenne fidèlement une œuvre existante, sans y apporter de modifications inutiles, exactement comme un manga“, écrit ainsi un internaute du réseau social. Ce à quoi un autre répond : “Invincible est bien plus un anime de super-héros que les vrais animes de super-héros eux-mêmes.”

La diffusion de la saison 3 d’Invincible a démarré sur Prime Video, mais n’est pas encore finie : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.