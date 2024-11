La série Harry Potter de HBO aurait trouvé son Dumbledore, et le choix est parfait

HBO semble avoir jeté son dévolu sur un acteur emblématique pour incarner Dumbledore dans la prochaine série télévisée Harry Potter, et il pourrait bien s’agir du choix idéal.

La série Harry Potter de HBO représente un immense défi en matière de casting. Opter pour une adaptation télévisée plutôt que cinématographique est un excellent moyen de démarquer ce reboot des adaptations originales bien-aimées, mais HBO doit maintenant relever le défi colossal de trouver les nouveaux visages de cette aventure magique.

Bien que peu d’informations aient filtré concernant les acteurs qui incarneront Harry, Ron et Hermione, Variety révèle que Mark Rylance serait le grand favori pour endosser le rôle d’Albus Dumbledore.

Le directeur de Poudlard est l’un des personnages les plus aimés de la franchise. Mentor de Harry, il a également joué un rôle clé dans les films Les Animaux Fantastiques.

Si Rylance est choisi, il devra alors s’atteler à l’immense tache de s’approprier ce personnage iconique, mais son casting a tout pour être un choix remarquable et une excellente nouvelle pour la série si HBO parvient à le confirmer.

Un digne successeur des acteurs précédents

Les jeunes personnages comme Harry, Ron ou Hermione seront probablement interprétés par des acteurs peu connus, grâce à un processus de casting exhaustif. Mais pour les personnages adultes, HBO doit se tourner vers des acteurs reconnus et respectés.

Dans la série de films originale, Richard Harris et Michael Gambon ont incarné Albus Dumbledore. Harris a joué dans les deux premiers films avant son décès, et Gambon a ensuite pris la relève pour le reste de la franchise. Dans Les Animaux Fantastiques, Jude Law a été choisi pour jouer une version plus jeune du personnage.

Mark Rylance n’a rien à envier au prestige et au niveau de tous ces acteurs. Lauréat d’un Oscar, il s’est distingué au théâtre, au cinéma et à la télévision. Si Rylance est confirmé comme Dumbledore, ce serait alors une annonce retentissante et un coup de maître de HBO.

Warner Bros. Rylance a tout ce qu’il faut pour incarner un Dumbledore plus fidèle aux livres.

Si les avis sur cette future série sont encore fortement divisés, le choix de Rylance honorerait ici l’héritage des grands acteurs ayant joué Dumbledore. Tout comme l’annonce d’un nouveau Batman ou James Bond suscite une grande attente, Dumbledore est un personnage qui mérite d’être interprété avec un même degré de sérieux.

Mais avec un tel choix de casting, nous sommes maintenant impatients de découvrir qui HBO choisira pour incarner les autres personnages emblématiques, comme le professeur McGonagall, Sirius Black, ou Severus Rogue, un intérêt que nous n’avions pas avant d’apprendre que Rylance pourrait être Dumbledore.

Une chance d’offrir un Dumbledore plus fidèle aux livres

Les fans de Harry Potter le savent bien : Dumbledore est l’un des personnages les plus complexes de la franchise, suscitant souvent des débats sur son caractère héroïque ou plus ambigu.

Qu’importe où vous vous situez dans ce débat, Rylance semble être le choix idéal pour incarner toutes les facettes de Dumbledore et, avec le format TV, il aura le temps et l’espace pour le faire de manière fidèle aux livres.

Bien sûr, les adaptations modifient toujours les rôles pour s’adapter au format, mais dans les films, la caractérisation de Dumbledore laissait à désirer. Au lieu du directeur calme, sage et mystérieux de Poudlard, Albus était parfois trop impulsif et imprévisible.

Rylance incarne parfaitement le mystère et l’autorité, comme le démontre son rôle primé aux Oscars dans Le Pont des espions.

HBO n’hésitera pas à explorer l’aspect gay de Dumbledore

Bien que Rylance soit marié à la compositrice et dramaturge Claire van Kampen, il n’a jamais hésité à prendre des rôles non conventionnels. Notre première rencontre avec le talent de Rylance fut lors d’une représentation de La Nuit des rois, où il jouait Olivia.

Choisir un acteur qui n’a pas peur d’explorer des rôles non traditionnels, comme interpréter une femme dans une pièce de Shakespeare, est exactement le genre de choix dont Dumbledore a besoin.

Après des années de spéculations, J.K. Rowling a confirmé que Dumbledore est homosexuel et qu’il a eu une relation avec Gellert Grindelwald, un élément vaguement abordé dans les films Les Animaux Fantastiques.

Bien sûr, HBO n’a pas besoin de centrer l’intrigue sur une romance queer pour Dumbledore, mais savoir que Rylance est un acteur capable d’explorer cet aspect du personnage est enthousiasmant.

Au vu des controverses liées au manque de diversité dans la franchise Harry Potter – que ce soit en termes de représentation LGBTQ+ ou de diversité ethnique – le choix de Rylance montre que HBO semble prêt à moderniser l’univers.

Avec Rowling impliquée directement dans la série, savoir que HBO n’a pas peur d’explorer de tels aspects est crucial pour rallier les fans sceptiques. Cette ouverture est essentielle pour assurer le succès de la série et redonner vie à la franchise Harry Potter d’une manière nouvelle et pertinente.