Berlin sur Netflix : Explication de la série dérivée de La Casa de Papel

Berlin, un tout nouveau préquel et spin-off de La Casa de Papel, est sur le point de débarquer sur Netflix. On vous explique de quoi il s’agit, qui fait partie du casting, et si ça vaut la peine d’être vu.

Quand vous entendez “Netflix”, vous pensez sûrement à ses succès emblématiques tels que Stranger Things, Squid Game, ou Mercredi – mais La Casa de Papel semble avoir été quelque peu oubliée avec le temps, malgré une audience extraordinaire pour la plateforme de streaming.

La série originale, conçue par Álex Pina pour Antena 3 en Espagne en 2017 avant que Netflix n’en acquière les droits, racontait en temps réel (plus ou moins) deux grands braquages de la Monnaie Royale et de la banque nationale du pays. La série a été un phénomène international, cumulant plus de 900 millions d’heures de visionnage dans le monde entier pendant ses cinq saisons.

Et elle s’apprête à revenir en faisant peau neuve : un personnage majeur va en effet signer son retour sur nos petits écrans, en la personne d’Andrés de Fonollosa, alias Berlin. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le préquel qui lui est réservé.

De quoi parle Berlin ? Explication du préquel de La Casa de Papel

Berlin se déroule dans un “passé indéfini” avant les événements de La Casa de Papel, suivant le célèbre voleur alors au sommet de sa carrière criminelle, sur le point de s’attaquer à son plus gros coup.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

Le résumé officiel se lit comme suit : “Seules deux choses peuvent rattraper une mauvaise journée : l’amour et un pactole de plusieurs millions. Voilà ce qui fait carburer Berlin pendant ses plus belles années, quand il ignore qu’il est malade et qu’il ne s’est pas encore laissé piéger comme un rat dans la Maison royale de la monnaie d’Espagne. Il prépare l’un de ses braquages les plus extraordinaires : faire disparaître d’un tour de passe-passe 44 millions de joyaux. Pour y parvenir, il va se faire aider par l’une des trois bandes avec lesquelles il opère ses rapines habituellement.“

Créée par Pina et Esther Martínez Lobato, la série de huit épisodes sera disponible en intégralité sur la plateforme dès le vendredi 29 décembre 2023.

Pour Tudum, le site de Netflix, Pina a déclaré que l’histoire est “un voyage à travers l’âge d’or du personnage, lorsqu’il cambriolait à travers l’Europe, fou d’amour… c’est ce qui est le plus surprenant, la comédie. Ça va faire rire beaucoup de gens.”

Casting de Berlin : Qui en fait partie ?

Le casting de Berlin comprend :

Pedro Alonso dans le rôle de Berlin

Michelle Jenner dans le rôle de Keila

Tristán Ulloa dans le rôle de Damián

Begoña Vargas dans le rôle de Cameron

Julio Peña dans le rôle de Roi

Joel Sánchez dans le rôle de Bruce

Les fans de La Casa de Papel connaissent déjà Berlin, mais ils devront se familiariser avec les nouveaux venus : Damián est décrit comme “un universitaire et un proche ami de Berlin“, Cameron est “un élément imprévisible qui vit la vie sur le fil du rasoir“; Roi est “un serrurier et le fidèle acolyte de Berlin” et Bruce est “expert en gadgets et en armement.”

Bien que le personnage d’Alonso ait succombé à sa maladie dans la saison 2, sa présence a été fortement ressentie tout au long de la série, apparaissant souvent dans des flashbacks.

S’adressant à CNN, la star a déclaré : “Nous honorons ce que La Casa de Papel nous a apporté et ensuite nous le lâchons. Le nouveau ton est plus comique, plus romantique. Il y a quelque chose de plus léger dans son ADN.”

“Berlin est un personnage qui, au début, m’a vraiment surpris. On me disait, le personnage est froid, n’est-ce pas ? Et je pensais, froid ? Puis, j’ai réalisé qu’il est un volcan, et rien n’est plus volcanique que l’amour romantique. J’ai fait les deux premières saisons de La Casa de Papel. Les critiques étaient très positives, mais mon personnage est décédé. Sept ans plus tard, me voici avec vous. C’est ça, la puissance de Netflix. Elle est capable de faire revenir les morts.”

La série Netflix Berlin vaut-elle la peine d’être regardée ?

Alors que La Casa de Papel a été un franc succès auprès des critiques, Berlin semble avoir reçu jusqu’à présent des critiques mitigées.

The Daily Beast a ainsi écrit : “Voici le hic : les abonnés de [Netflix] feraient peut-être mieux de regarder les images et d’ignorer les mots. Comparé à sa série mère, Berlin a un scénario assez plat, joué par une collection d’anti-héros grossièrement dessinés qui ne sont pas aussi fascinants que Pina et sa principale collaboratrice Esther Martínez Lobato semblent le croire.“

D’un autre côté, The Hollywood Handle a proposé un tout autre avis : “Berlin est un spin-off intrigant et captivant qui bénéficie d’un casting talentueux, de moments palpitants et de scènes remplies d’action qui vous tiendront en haleine. C’est une série digne de ce nom qui recapture avec succès l’essence et l’esprit de son prédécesseur.”

Berlin sera disponible sur Netflix le 29 décembre 2023.