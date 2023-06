La scène post-crédits de The Flash expliquée

The Flash débarque en fanfare dans les salles de cinéma et c’est alors l’occasion idéale pour vous décortiquer la scène post-générique du film !

The Flash est enfin en salles ! Pour vous mettre en jambe, le synopsis officiel nous dit : “Les réalités s’affrontent dans THE FLASH lorsque Barry se sert de ses super-pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquence sur l’avenir, et Barry se retrouve pris au piège d’une réalité où le général Zod est de retour, menaçant d’anéantir la planète, et où les super-héros ont disparu.

À moins que Barry ne réussisse à tirer de sa retraite un Batman bien changé et à venir en aide à un Kryptonien incarcéré, qui n’est pas forcément celui qu’il recherche. Barry s’engage alors dans une terrible course contre la montre pour protéger le monde dans lequel il est et retrouver le futur qu’il connaît. Mais son sacrifice ultime suffira-t-il à sauver l’univers ?”

Entrons maintenant dans le vif du sujet, donc ATTENTION AUX SPOILERS…

The Flash a-t-il une scène post-générique ?

Oui, The Flash comporte une scène post-générique. Pas de scène en plein milieu des crédits, il faut attendre que tous les noms aient défilé pour voir la séquence.

Mais le film nous réserve un petit bijou au début des crédits. Au fur et à mesure que les premiers noms apparaissent, nous revivons la séquence ‘Baby Shower’ qui ouvre le film. En super ralenti, on voit un chien de thérapie stressé et affamé tomber du ciel au premier plan, tandis que The Flash sauve des bébés en arrière-plan. C’est hilarant !

Explication de la scène post-générique de The Flash

La scène post-générique à la fin de The Flash présente une conversation amusante entre Barry Allen et Arthur Curry, alias Aquaman.

La scène commence avec Barry aidant Arthur à sortir d’un bar, où il s’est clairement adonné à la bière au point de ne plus tenir debout. Barry tente de lui expliquer ce qui s’est passé, mais Arthur a du mal à le comprendre.

Il finit par tomber la tête la première dans une flaque d’eau, ce qui amène Barry à l’appeler Poséidon. Arthur réclame alors plus de bière et donne à Barry un trésor atlante sous forme de bague, afin qu’il puisse aller chercher plus de bière.

Et voilà, la scène post-générique est juste là pour nous faire rire et détendre l’atmosphère, plutôt que pour introduire de nouveaux personnages ou intrigues pour un futur film.

Ce clin d’œil sympathique montre que même les super-héros ont besoin d’un peu de légèreté.