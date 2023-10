Saw X relance la franchise avec un gros week-end d’ouverture

Aux États-Unis, Saw X s’est frayé un chemin sanglant jusqu’aux salles obscures la semaine dernière. Combien la suite d’horreur a-t-elle rapporté au box-office américain ?

Saw X marque le grand retour de John Kramer, alias Jigsaw, sur grand écran : pour le pire, ou pour le meilleur ? Les chiffres ont parlé, et ils sont plutôt bons ! Les producteurs prévoyaient une suite avec le casting d’origine si Saw X s’avérait suffisamment rentable : alors, quel est le verdict après le week-end de lancement du film ?

Des critiques très positives aux États-Unis

Le film, versé dans le gore au point d’être considéré comme du torture porn (pornographie de la torture), a plutôt convaincu les critiques américains. The New York Times le considère ainsi comme “le film le plus soigné de la franchise“, quand IGN précise : “Près de 20 ans après le début de la franchise, Saw X dévoile une profondeur émotionnelle qui réussit à élever l’un de ces récits plus haut que jamais auparavant.“

D’autres se montrent plus réservés. Pour The Hollywood Reporter, si le film marche bien, c’est surtout grâce à son acteur vedette, Tobin Bell, qui incarne le grand méchant du long-métrage : “Il a rendu le personnage véritablement emblématique, tout comme Robert Englund l’a fait avec Freddy Krueger.“

Pour The Guardian en revanche, Saw X ne mérite pas tant d’éloges : “Il se peut que le niveau du film soit un peu plus élevé par rapport aux moments les plus bas de la franchise, mais il n’y a vraiment rien ici pour justifier pourquoi on nous ramène aux horreurs des années 2000. On a fait le tour.“

Box-office de Saw X : Combien la suite d’horreur a-t-elle rapporté à son week-end de lancement ?

Saw X a engrangé 18 millions de dollars dans 3 262 salles en Amérique du Nord au cours du week-end. Son coût de production étant estimé à hauteur de 13 millions de dollars, le long-métrage aurait donc déjà remboursé ses dettes pour faire du bénéfice. Et c’est sans compter les recettes internationales, puisqu’en dehors des États-Unis, le film a également obtenu 11,3 millions de dollars, soit pour un total mondial de 29,3 millions de dollars.

Bien que les films d’horreur n’aient généralement pas une longue durée de vie au box-office, le bouche-à-oreille devrait être profitable à Saw X. Entre anecdotes sur la production qui aurait fait déplacer la police après que des voisins aient entendu les hurlements des personnages, ou son score très élevé sur Rotten Tomatoes (85% à la publication de cet article), le film sait manifestement susciter l’intérêt du public.

Il faut toutefois nuancer : malgré les critiques globalement favorables, Saw X n’a pas réussi à gagner la première place du box-office américain ce week-end, perdant devant un adversaire aussi surprenant que coriace : La Pat’ Patrouille – La Super Patrouille. Entre les pièges de Jigsaw et les chiots, le public a fait son choix.

En France, les spectateurs pourront admirer l’ingéniosité de John Kramer à partir du 25 octobre au cinéma.