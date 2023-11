Saw X : Tous les pièges horrifiques dévoilés et expliqués

Si une chose a fait la renommée de Saw, ce sont bien les pièges brutaux et ingénieux de John Kramer. À l’occasion de la sortie de Saw X, on vous propose un guide de tous les pièges du film.

Le piège à ours inversé, la fosse à seringues – ces noms suffisent à donner des frissons à n’importe quel fans de Saw, évoquant certains des pièges les plus emblématiques et horrifiques de la franchise.

Les producteurs Mark Burg et Oren Koules ont précédemment confié à Dexerto.com que Saw X reviendrait “aux pièges des premiers films qui étaient moins compliqués“, les décrivant comme simples mais “terrifiants à souhait” et ils ont tenu parole.

Saw X nous offre certains de ses pièges les plus brutaux à ce jour, et nous sommes là pour vous en expliquer les moindres détails (bien sanglants), dans l’ordre où ils apparaissent dans le film. Attention : gros spoilers à venir pour Saw X !

Sommaire

L’aspirateur d’yeux

metropolitan filmexport

Présent partout dans la communication du film, des affiches à la bande-annonce, l’aspirateur consiste en deux tuyaux fixés sur les globes oculaires de sa victime, un agent d’entretien d’hôpital intéressé par les biens de John Kramer.

Les règles sont simples : il doit simplement tourner un cadran cinq fois pour éviter de se faire aspirer les yeux. Le hic ? Sa main est attachée à un dispositif complexe, et à chaque tour de cadran, ses doigts sont retournés en arrière et brisés.

Malheureusement pour lui, la douleur est insupportable et ses yeux sont arrachés. Toutefois, dans l’un des premiers rebondissements du film, Saw X révèle que toute cette scène se déroule en réalité dans la tête de Kramer. À peine prend-elle fin que l’on voit l’agent de faire “le bon choix” (selon les mots de John plus tard) et remettre les affaires du patient dans leur tiroir.

Les bombes à tuyaux (pipebombs)

metropolitan filmexport

Le premier à passer à table, c’est Diego, le chauffeur de taxi qui participe à une arnaque visant à extorquer 250 000 dollars à Kramer en échange d’un “remède miracle” contre son cancer. C’est après avoir compris qu’il s’est fait duper que notre Jigsaw décide de passer à l’action et donner une leçon aux fraudeurs. Il fallait bien un premier, et c’est tombé sur Diego.

Diego se réveille ligoté, des scalpels fixés à ses mains avec du ruban adhésif. Lorsqu’il les utilise pour couper la corde autour de sa poitrine, il déclenche un chronomètre de trois minutes. Le jeu a commencé.

Le principe est simple : deux bombes ont été implantées chirurgicalement dans ses avant-bras et il a intérêt à s’en débarrasser avant qu’elles n’explosent. Il finit par y arriver de justesse, extrayant la deuxième bombe à l’aide de ses dents, la projetant sur le côté avant l’explosion.

Kramer lui donne finalement de quoi se soigner, lui affirmant que “tout va bien se passer” (on suppose que tout est relatif ?)

La moelle osseuse

metropolitan filmexport

Ensuite, c’est au tour de Valentina, la prétendue “infirmière” qui est en réalité une travailleuse du sexe. Elle était sur le point de toucher un gros paiement pour son implication dans l’arnaque contre Kramer, mais cela s’arrête net lorsqu’elle doit jouer à un jeu. Le piège à moelle osseuse de Valentina est le premier à se dérouler devant les autres joueurs, y compris le Dr Cecilia Pederson, Gabriela et Mateo.

C’est peut-être le piège qui provoque la réaction la plus viscérale, car elle doit faire un choix macabre entre deux options. La première est sinistre : elle doit se couper toute la jambe (à partir de la cuisse supérieure) avec une scie, insérer un dispositif d’aspiration de moelle osseuse dans la plaie ouverte et en aspirer suffisamment pour activer la libération d’une clé qui la délivrera.

Bien ententdu, la deuxième option, c’est la mort. Car elle est attachée à un cadre avec une autre scie tournée sur son cou. Si elle échoue à extraire suffisamment de moelle dans les trois minutes qui lui sont accordées, elle se fait décapiter.

Malgré sa réussite dans l’art de se couper toute la jambe, Valentina manque de temps à la dernière seconde et est décapitée, lançant au passage le compteur de morts de Saw X.

La chirurgie du cerveau

metropolitan filmexport

L’une des figures centrales de l’arnaque contre Kramer s’avère être Mateo. Et ce n’est pas pour rien qu’il obtient un des pires pièges du film, signant son arrêt de mort avant même son lancement. La tête coincée dans un dispositif oscillant entre masque et couronnes de fils, il apprend qu’il devra ouvrir son propre crâne et découper un morceau de matière grise (oui, oui, son cerveau.)

Une fois cela fait, il doit placer l’échantillon dans un récipient d’acide, provoquant une réaction qui générera suffisamment de poids pour libérer une clé et permettre à Mateo de se libérer.

Alors que Mateo prétendait être un anesthésiste pendant l’arnaque – il est en réalité un dealer – Kramer lui dit qu’il ne pourra pas utiliser d’anesthésiant pour sa propre chirurgie cérébrale : “Croyez-moi, vous voudrez rester alerte“.

À l’instar du piège de Valentina, le public assiste à une scène éprouvante alors que Mateo parvient à percer son crâne et à disséquer son propre cerveau. Et tout comme Valentina, il manque de justesse la limite de temps de trois minutes. Ce qui provoque la fermeture des deux pièces du dispositif, formant un masque à la forme d’une statue mexicaine que Kramer a vue plus tôt dans le film, mais avec des filaments brûlants à l’intérieur. La tête grille et Mateo hurle de douleur avant de mourir, devenant la deuxième victime de Kramer.

La radiothérapie

metropolitan filmexport

Dans son piège, Gabriela est confrontée à une réalité que tant de patients atteints de cancer connaissent : la radiothérapie. La différence majeure avec le traitement habituel, c’est qu’elle est enchaînée par le bras et la jambe, suspendue en l’air, et la machine à rayons est dirigée vers son visage et poussée à fond.

La machine commence à un niveau normal, et Gabriela doit utiliser un outil devant elle pour briser son pied et sa main afin de se libérer des chaînes, sinon elle recevra une dose mortelle de radiation. Au début, elle refuse de jouer le jeu, jusqu’à ce que la machine augmente son intensité, brûlant son visage.

Elle commence alors à frapper son pied, parvenant à se libérer des menottes et à éviter les rayons. Même si elle prend un moment pour reprendre son souffle, la machine se repositionne à nouveau dans sa direction, lui laissant peu de temps pour briser sa main.

Après quelques moments brutaux, elle parvient à sortir et tombe au sol, survivant au jeu de Jigsaw.

Premier twist : le waterboarding… avec du sang

metropolitan filmexport

Le waterboarding, c’est toute une panoplie de tortures qui consistent à faire suffoquer la victime, ou lui donner l’impression de se noyer. Dans Saw X, le piège destiné au docteur Cecilia Pederson, mais cette dernière prend Kramer de court grâce à l’intervention de son petit ami, et s’arrange pour échanger sa place avec son ancien patient. Et pour ajouter un peu de piment, elle décide d’infliger la torture également au petit protégé de John, un gamin du coin que Kramer avait pris sous son aile.

Attachés par des chaînes autour du cou, le duo est allongé sur une plateforme, avec peu de marge de manœuvre. Ils doivent atteindre un levier à côté d’eux – que Kramer dit au garçon de ne pas tirer. La plateforme s’élève puis deux pistons descendent et du sang commence à jaillir, les soumettant à un waterboarding, mais avec du sang.

La raison pour laquelle Kramer dit au garçon de ne pas tirer le levier, c’est que cela ferait monter la plateforme de l’autre, condamnant le premier à s’en rapprocher. En d’autres termes, Kramer ne veut pas que le garçon souffre et est prêt à se sacrifier. Il tire donc lui-même le levier, permettant au garçon de respirer. Cependant, le jeune homme réalise ce qui se passe et décide de faire de même pour Kramer, les deux se lançant alors dans un va-et-vient pour se sauver mutuellement.

Pendant ce temps, Cecilia et son amant Parker cherchent l’argent qu’ils ont gagné grâce à leur arnaque, croyant le trouver à l’étage dans la pièce où Kramer garde un œil vigilant sur le jeu. Cependant, cela active le début du véritable dernier jeu et met fin au piège de la noyade par le sang, permettant à Amanda de libérer Kramer et le garçon.

La chambre à gaz

metropolitan filmexport

Dernier mais certainement pas le moindre, le piège de la chambre à gaz enflammée s’active lorsque Cecilia retire le costume de cochon d’un placard, croyant que c’est là que se trouve l’argent. Nouveau twist : elle et Parker sont instantanément enfermés, et un gaz enflammé commence à remplir la pièce.

Comment Kramer a su ? Il s’avère que c’est Diego qui lui a donné le tuyau sur l’implication de Parker dans le coup, et sa relation avec Cecilia. De plus, Amanda avait aperçu un appel entre les tourtereaux dans l’historique d’un téléphone, confirmant l’information. Sachant que le couple finirait par chercher l’argent, Kramer s’est arrangé pour qu’ils pensent l’avoir piégé, pour finalement les prendre à revers à la dernière seconde. Vous suivez ?

Alors que le couple commence à paniquer, ils découvrent qu’il y a un trou dans le mur où ils peuvent mettre leur tête pour respirer de l’air sain : mais il n’y a de la place que pour une personne. Kramer leur dit que seul l’un d’eux peut survivre, et les amants se battent à mort. Cecilia l’emporte, poignardant Parker avec une lame avant de passer la tête hors du mur.

Saw X se termine sur Kramer, Amanda, et le garçon qui sortent et croisent le regard de Cecilia en s’éloignant. Bien qu’on ne la voie pas mourir, il est sous-entendu qu’elle restera enfermée pour de bon. Mais si on applique la règle qui dit qu’un personnage qui ne meurt pas dans le champ n’est pas vraiment mort, alors Cecilia pourrait bien réapparaître dans le futur.

Bonus : le piège de la cicatrice

metropolitan filmexport

Oui, il y a un piège de plus après le dernier jeu, mais il n’apparaît que dans la scène post-générique. Nous voyons Henry Kessler – le personnage que Kramer rencontre au début de Saw X lors d’une réunion de soutien pour les personnes atteintes de cancer. Les deux se recroisent plus tard, et Henry le présente au Projet Pederson, affirmant que cela a sauvé sa vie. Il soulève même son t-shirt pour montrer une énorme cicatrice sur son ventre, affirmant que le traitement “miraculeux” a sauvé sa vie et l’a envoyé en rémission.

Devinez quoi ? Il était aussi de mèche dans l’arnaque, et autant dire qu’il devra lui aussi payer. Dans la scène post-générique, Henry est suspendu en l’air et attaché à un dispositif équipé d’une série de lames menaçantes se déplaçant en cercle vers son estomac. Mais la plus grande surprise, c’est que Kramer est rejoint par nul autre que Mark Hoffman, l’apprenti de Jigsaw dans les films Saw précédents.

La scène s’estompe avant que le spectateur puisse voir ce qui arrive à Henry, laissant libre cours à l’imagination du public. Et avec toutes ces scènes de torture, on comprend aisément pourquoi les voisins du studio de montage ont eu peur en entendant les cris et appelé la police.

