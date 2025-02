Quels candidats finissent en couple à la fin de la saison 4 de Sauve qui pécho ?

La saison 4 de Sauve qui pécho est terminée sur Netflix, le final permettant d’enfin connaître les couples formés lors du choix final – y compris parmi les trois prétendants que Lee Si-an avait sélectionnés.

La saison 4 de Sauve qui pécho – aussi connue sous le nom de Single’s Inferno – a été riche en rebondissements. Dès les premiers épisodes de la téléréalité de séduction sur Netflix, les spectateurs ont eu droit à du grand spectacle, tel que l’incident de la balançoire qui n’aura pas manqué de provoquer de vives réactions chez les spectateurs… ou encore la scène sous la couette.

Mais le plus gros restait à venir avec les deux derniers épisodes : avant de se prononcer sur leur ultime décision, les candidats de la saison 4 ont dû choisir avec qui partir au paradis, dans une dernière série de rendez-vous durant l’épisode 11. Finalement, la plupart des participants ont opté pour leur âme sœur, mais il a encore fallu découvrir s’ils étaient prêts à écouter la voix de la raison, ou celle du cœur.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers du final de la saison 4 de Sauve qui pécho sur Netflix.

Les couples finaux de la saison 4 de Sauve qui pécho

Lee Si-an et Yuk Jun-seo

Netflix

Finalement, Si-an suit son cœur plutôt que sa raison : elle choisit Jun-seo, même si Jeong-su aurait été un choix plus sûr pour elle. Comme l’explique Dex, l’un des animateurs de Sauve qui pécho, la jeune femme a opté pour la personne capable de faire battre son cœur.

En quittant l’île, elle plaisante en lui disant qu’il devrait célébrer sa victoire, et fidèle à lui-même, Jun-seo la soulève et la porte sur son épaule. En expliquant son choix, Si-an confie avoir ressenti une palette d’émotions en compagnie de son prétendant, pour en conclure qu’il lui plaisait davantage que les autres.

Bae Ji-yeon et Kim Tae-hwan

Netflix

Bien que Ji-yeon ait douté de ses sentiments envers Tae-hwan en raison de ce qui semblait être un manque d’intérêt de sa part, elle finit par le choisir. Un choix qui s’avère gagnant, puisque lui aussi la choisit dans le final de la saison 4 de Sauve qui pécho.

Lors de son interview solo, la candidate explique avoir eu des incertitudes, pour finalement décider de croire le prétendant, saluant son dévouement.

Kim A-rin et Kook Dong-ho

Netflix

Bien que Dong-ho ait été choisi pour un rendez-vous au paradis avec Park Hae-lin et qu’il ait suscité l’intérêt de You-jin, il finit par choisir A-rin, ses sentiments pour elle restant inébranlables.

Après avoir convenu de passer du temps ensemble pour s’amuser, ils se choisissent mutuellement lors de la sélection finale, allant jusqu’à évoquer le destin. Les deux candidats vivent en effet à proximité l’un de l’autre, ce qui devrait faciliter leurs prochains rendez-vous.

Kim Hye-jin et An Jong-hoon

Netflix

Jong-hoon avait été choisi par You-jin pour un rendez-vous au paradis dans l’épisode 11, mais il opte finalement pour Hye-jin. Avant la sélection finale, Jong-hoon a rassuré Hye-jin sur ses sentiments, affirmant ne jamais avoir douté.

Les candidats qui n’ont pas été choisis à la fin de la saison 4 de Sauve qui pécho

Jang Theo

Netflix

Theo est resté fidèle à ses sentiments pour Si-an. Ce qui n’aura pas manqué de susciter quelques critiques de la part des spectateurs de Sauve qui pécho sur les réseaux sociaux, d’autant plus après que Si-an lui ait fait comprendre qu’il n’était pas une option. Mais jusqu’au bout, le prétendant est resté sur sa position et l’a choisie lors de la sélection finale… pour finir célibataire.

Kim Jeong-su

Netflix

De même, Jeong-su a poursuivi sa quête pour conquérir Si-an, et a bien failli réussir. Il faut dire qu’il représentait un choix plus sûr pour elle, et tout laissait penser qu’ils finiraient ensemble. Mais à la dernière minute, Si-an a opté pour Jun-seo, laissant Jeong-su quitter l’émission seul.

Chung You-jin

Netflix

Nombreux sont ceux qui ont espéré voir You-jin trouver l’amour, mais la chance n’a jamais été de son côté. Après un premier rendez-vous au paradis avec Jun-seo, elle lui a témoigné de l’intérêt, mais a été repoussée après la fête autour du feu de camp.

Malgré un certain potentiel avec Dong-ho, Jeong-su et Jong-hoon, le temps a manqué pour que les candidats apprennent à vraiment se connaître. Ne reste plus qu’à espérer que You-jin finisse par trouver son prince charmant hors de l’émission.

Park Hae-lin

Netflix

Hae-lin a rejoint la saison 4 de Sauve qui pécho en cours de route, ce qui a peut-être affecté son parcours dans l’émission. Elle a d’abord fréquenté Jeong-su et Dong-ho, avant de se rapprocher de ce dernier. Mais les sentiments de Dong-ho pour A-rin se sont avérés plus forts, et Hae-lin n’a pas réussi à l’emporter dans le final.

Kim Min-seol

Netflix

Min-seol a conquis le cœur des animateurs de la saison 4 de Sauve qui pécho, mais pas celui de Jun-seo. Après un passage au paradis avec lui en début de saison, elle s’est pourtant éprise du prétendant. Tout semblait bien parti pour les tourtereaux, mais l’attirance de Jun-seo pour Si-an a pris le dessus. Min-seol aura beau le désigner lors du choix final, elle quittera l’aventure seule.

La saison 4 de Sauve qui pécho est intégralement disponible sur Netflix depuis le 11 février 2025. Et en attendant, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.

