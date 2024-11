Y a-t-il une date de sortie pour la saison 3 de La Diplomate sur Netflix ?

La saison 2 de La Diplomate vient de débarquer sur Netflix, et sa fin explosive laisse la porte ouverte à une suite : y aura-t-il une saison 3 ?

C’est certainement l’une des séries politiques les plus intenses actuellement sur Netflix, le drame parvenant à prouver qu’il avait de quoi faire palpiter ses spectateurs. Et ces derniers ont été au rendez-vous dès le départ, la série affichant alors plus de 173 millions d’heures de visionnage dès les débuts de la saison 1.

De quoi, sans surprise, assurer un bel avenir et promettre une saison 2 : le nouveau chapitre est sorti le 31 octobre 2024 et a de nouveau fait un carton en dévoilant le choc de l’attaque contre le HMS Courageous. Et comme si ça ne suffisait pas, la saison s’est terminée par la mort inattendue d’une figure emblématique du gouvernement. Impossible alors de s’arrêter là-dessus : on vous dit tout ce qu’on sait sur une saison 3 de La Diplomate.

Y aura-t-il une saison 3 de La Diplomate ?

La saison 3 de La Diplomate a bien été confirmée par Netflix.

La plateforme de streaming ne s’est pas contentée de renouveler la série, puisqu’elle a aussi précisé que de nouveaux épisodes ont déjà été tournés.

Quand sortira la saison 3 de La Diplomate sur Netflix ?

La saison 3 de La Diplomate n’a pas encore de date de sortie, mais la production étant déjà bien entamée, l’attente ne devrait pas être trop longue : on peut ainsi espérer une diffusion au début de l’année 2026.

Le processus est assez inhabituel, la saison 2 ayant été diffusée le 31 octobre 2024 : l’annonce de la saison 3 est même tombée trois semaines avant la sortie des nouveaux épisodes sur la plateforme de streaming, chose rare dans un contexte où de nombreuses séries sont annulées, à l’image de Kaos en octobre 2024.

Au moment de l’annonce, Netflix a également confirmé le tournage en cours pour des épisodes de la saison 3, à Londres et New York : les progrès sont donc déjà bien avancés.

De son côté, la créatrice de la série, Debora Cahn, a déclaré auprès de Variety : “Après un été incroyable de tournage au Royaume-Uni, nous avons ramené Londres à New York. On a eu droit au meilleur des deux mondes — tourner à Brooklyn. On adore faire ça. Nous sommes tellement heureux de pouvoir continuer.“

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 3 de La Diplomate ?

La créatrice et showrunner Debora Cahn a confirmé qu’il y aura huit épisodes dans la saison 3 de La Diplomate.

La série avait abandonné le format des huit volets pour n’en sortir que six dans la saison 2, mais le choix a été fait de retourner au nombre original. Comme Debora Cahn l’a révélé dans une interview de TVLine, la décision des six épisodes avait été prise par la showrunner, inquiète par le manque de temps : “[Netflix] n’était pas content. Ils voulaient les huit épisodes complets. J’étais vraiment fatiguée. C’était une question de temps.“

La créatrice ajoute avoir eu “l’impression qu’il n’y avait pas assez de temps pour réaliser huit épisodes. C’était beaucoup à faire dans un temps qui semblait trop court.” Finalement, l’expérience sur la saison 2 a permis à la showrunner de constater que le format de base était faisable : “Si nous avions su qu’il s’écoulerait un an et demi avant de revenir à l’antenne, ç’aurait été différent. La saison 3 comptera bien huit épisodes.“

Les deux premières saisons de La Diplomate sont disponibles en streaming sur Netflix. Et pour plus de contenus, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.