La saison 3 des Anneaux de Pouvoir est-elle annulée ? Prime Video fait le point

La chute d’audience de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a donné des sueurs froides aux fans pour la suite de la série, et Prime Video a tranché quant à sa saison 3.

Dès sa sortie en 2022, la série Les Anneaux de Pouvoir a souffert de sa comparaison avec House of the Dragon : les deux productions ayant démarré à la même période et présentant des similitudes en termes de budget ou d’univers de fantasy adaptés, il fallait s’y attendre. Mais si la série HBO a tout de suite convaincu ses spectateurs, celle de Prime Video a eu davantage de mal à se trouver une place.

L’accueil de la première saison a été mitigé, et la saison 2 en a subi les conséquences : les spectateurs ayant abandonné durant les premiers épisodes n’ont pas tous repris le fil pour continuer de suivre les aventures des elfes, hobbits et autres magiciens en quête de nom. Pourtant, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a corrigé de nombreux défauts reprochés à son premier chapitre, et s’arrête alors qu’il reste de nombreuses histoires à raconter. Mais les vues ayant baissé, on pouvait se demander légitimement si la saison 3 ne risquait pas d’être annulée : Prime Video a tranché.

La saison 3 des Anneaux de Pouvoir est-elle confirmée ?

La saison 3 des Anneaux de Pouvoir est bien confirmée : les rumeurs d’une annulation ont été officiellement démenties.

Amazon MGM Studios

Jennifer Salke, directrice d’Amazon MGM Studios, a démenti fermement les rumeurs d’une annulation lors d’une interview pour Variety : “Les personnes qui suivent la série sont très nombreuses, donc il n’y a aucun débat sur la poursuite de la série.“

La question portait initialement sur l’objectif des 50 épisodes prévus en tout, dans un plan initial de cinq saisons : d’après la directrice, si rien ne garantit que le chiffre soit respecté, le plus important est que Les Anneaux de Pouvoir continuera d’être produite “tant que des spectateurs diront aimer la série et la regarderont.“

Jennifer Salke est même allée plus loin en laissant entendre qu’Amazon pourrait acquérir Embracer, la société possédant la grande majorité des droits sur l’œuvre de J.R.R. Tolkien : “Nous discutons toujours de ces opportunités, mais je n’ai rien de plus à partager [pour le moment].”

De leur côté, les showrunners Patrick McKay et JD Payne n’ont encore donné aucun détail sur la troisième saison. Mais les créateurs ont tout de même tenu à rassurer les fans dans des propos rapportés par The Hollywood Reporter : “Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous y travaillons. Ça mijote. Laissez-nous vous concocter quelque chose.“

La saison 2 est terminée, mais il reste la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci pour passer le temps avant d'obtenir davantage d'informations sur la saison 3 des Anneaux de Pouvoir.