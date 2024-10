La saison 2 de Squid Game sera très différente de la première

Alors que Netflix prépare la sortie de la saison 2, le créateur de la série Squid Game s’est exprimé sur la “plus grosse différence” entre les deux premiers chapitres.

La période des fêtes sera chargée cette année, et Netflix sera clairement de la partie : la plateforme de streaming va pouvoir dévoiler la suite de sa série coréenne à succès, remettant une pièce dans la machine aux jeux horrifiques de Squid Game. Le premier chapitre nous abandonnait sur un cliffhanger suggérant le retour de Gi-hun dans le battle royale, et les premiers trailers de la saison 2 l’ont confirmé : le jeu n’est pas terminé.

Pourtant, il faudra s’attendre à de nombreuses différences entre les deux chapitres, chose que le créateur de la série a confirmé lors de la convention Lucca Comics & Games du 31 octobre 2024. Hwang Dong-hyuk a ainsi été interrogé sur les changements dans la série, et a répondu (via Variety) en expliquant que la saison 2 “montrera Gi-hun en proie à ses souvenirs et ses expériences du premier jeu, alors qu’il passe par une nouvelle prise de conscience et revient pour mettre un terme aux injustices de la compétition.“

Ainsi, bien que motivé par son désir de vengeance, le héros va aussi agir pour rectifier la situation, en pensant aux autres. Malheureusement, il devra pour cela affronter de nouvelles épreuves en participant à nouveau au jeu. Mais que les spectateurs se rassurent : la saison 2 ne sera pas une simple redite de la première. Comme l’affirme le créateur de la série, les spectateurs “auront l’occasion de revoir certains lieux familiers déjà vus dans la saison 1, comme le dortoir ou les escaliers aux couleurs très vives, ainsi que l’espace où se déroulent ces jeux. Toutefois, contrairement à la première fois, il y aura de nombreux nouveaux éléments. Le visionnage de la saison 2 vous semblera donc familier mais aussi très rafraîchissant.“

Le producteur poursuit : “Concernant les jeux que vous verrez dans la saison 2, certains pourraient être des activités que vous connaissez déjà, mais ils seront pour la plupart nouveaux, plus grands, plus captivants, dans des décors encore plus beaux.“

Et en attendant la saison 2 de squid Game le 26 décembre 2024 sur Netflix, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.

En rapport: La saison 2 de Squid Game se dévoile enfin dans un teaser froid publié par Netflix