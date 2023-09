Saison 2 de Spy X Family : une date de sortie, des images et un nouveau trailer

Après une première saison aussi réussie que rafraîchissante, la série en dévoile davantage sur sa saison 2 dans une nouvelle bande-annonce, promettant une nouvelle ration de blagues, d’espions et d’Anya qui fait des trucs d’Anya.

Après son succès fulgurant, la saison 2 de Spy X Family n’avait pas tardé à être annoncée officiellement. Une première bande-annonce avait déjà agité la toile, annonçant sa date de sortie par la même occasion. Le nouveau trailer vient ajouter de nouvelles images. Date, intrigue et bande-annonce, voilà tout ce qu’on sait des épisodes tant attendus de la série.

Spy X Family, c’est quoi ?

Crunchyroll

Adapté du manga de Tatsuya Endo par les studios Wit et CloverWorks, Spy X Family a très vite trouvé son public en 2022. Loid Forger, célèbre espion agissant sous le pseudonyme de Twilight, Yor Briar, tueuse à gages et employée de mairie à ses heures perdues, ou encore Anya, petite orpheline ultra attachante et télépathe : tels sont les personnages qui composent la famille idéale. Un trio formé dans un but précis : celui d’empêcher un conflit mondial en infiltrant une école d’élite.

Vaste programme, d’autant plus que la plupart des membres de cette (fausse) famille n’ont pas conscience de l’importance de leur mission, menée par Loid. Alors que l’épisode 25 laissait les spectateurs dans l’attente de voir les plans du grand espion se réaliser, une nouvelle bande-annonce est tombée et offre de nouvelles images.

Quels arcs seront adaptés dans la saison 2 de Spy X Family ?

La saison à venir suivra la famille Forger alors que ses membres continuent de se cacher mutuellement leur identité. Les fans en apprendront également davantage sur l’étrange famille Desmond, cible de Twilight.

La première saison adaptant 37 chapitres du manga, soit environ six volumes, on peut en déduire que l’intrigue reprendra à partir du chapitre 38 de l’œuvre originale.

Nouvel artwork officiel présenté lors du Jump Festa de 2023

Pour l’instant, aucune confirmation sur le fait que la saison à venir sera divisée en deux parties ou non. Cependant, à partir des images partagées, il est clair que la saison 2 de Spy X Family adaptera au moins l’arc Imperial Scholars Mixer et l’arc Grande Croisière. En effet, lors du Jump Festa de 2023 en décembre dernier, la suite avait été officiellement renouvelée avec la diffusion d’un teaser. Celui-ci présentait notamment des plans de l’arc de la Croisière.

Quand et où sera disponible la saison 2 de Spy X Family ?

La première saison était disponible en France sur le site de Crunchyroll, qui devrait proposer également la suite. La saison 2 sera diffusée à partir du 7 octobre 2023, s’ajoutant à un programme automnal qui promettait déjà de belles choses dans le monde de l’animation japonaise.

Quant au film, intitulé Spy X Family CODE: White, il sortira en salles au Japon le 22 décembre 2023. L’annonce de sa date en France ne devrait pas tarder !