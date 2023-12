Y aura-t-il une saison 2 de Ma Vie avec les Walter Boys sur Netflix ?

Ma Vie avec les Walter Boys s’avérant être un nouveau succès sur Netflix, vous vous demandez peut-être : y aura-t-il une saison 2 ? Voici tout ce que nous savons.

Netflix s’est imposé dans le genre du drame pour adolescents et jeunes adultes, avec des sagas surnaturelles ou sur le passage à l’âge adulte comme High Tides.

C’est à présent une petite nouvelle qui a rejoint le club : Ma Vie avec les Walter Boys, qui présente des similitudes avec le succès de Prime Video, L’été où je suis devenue jolie : tous deux sont non seulement une adaptation d’un livre, mais l’intrigue comporte un triangle amoureux proéminent.

Depuis son arrivée sur la plateforme la semaine dernière, la série a déjà atteint la première place du Top 10 de Netflix – y aura-t-il alors une saison 2 ?

Y aura-t-il une saison 2 de Ma Vie avec les Walter Boys ?

Netflix n’a pas encore confirmé le renouvellement pour une saison 2 de Ma Vie avec les Walter Boys – mais cela semble très probable.

En ce qui concerne les productions Netflix, les chances de renouvellement dépendent de deux facteurs essentiels : d’abord, de la volonté des créateurs de continuer, et ensuite des audiences qui doivent être suffisamment élevées, et ce pendant assez longtemps.

Si certaines productions n’ont pas eu à patienter avant d’obtenir le feu vert, le processus reste globalement le même pour la grande majorité. La plateforme de streaming attend donc normalement au moins 28 jours avant de prendre une décision, histoire d’évaluer les premières semaines cruciales.

Si l’on prend en compte le fait que Ma Vie avec les Walter Boys – basé sur le roman viral de Ali Novak sur Wattpad – est déjà en première place depuis sa sortie le 7 décembre 2023, il y a toutes les chances que cela puisse continuer sur cette lancée et voir un second chapitre obtenir le go.

De plus, le final se termine sur une note ambiguë, alors que Jackie Howard (Nikki Rodriguez) quitte inexplicablement Cole (Noah LaLonde) et Alex (Ashby Gentry) au Colorado pour retourner à New York.

Les fans veulent une saison 2 de Ma Vie avec les Walter Boys

Avec tant de questions laissées sans réponse, la showrunner Melanie Halsall pourrait vouloir continuer le récit avec une deuxième saison. En tout cas, les fans semblent le souhaiter ardemment. Un peu comme cet internaute qui écrivait déjà sur X/Twitter : “JE VEUX LA SAISON 2 DE MA VIE AVEC LES WALTER BOYS.”

“Renouvelez Ma Vie avec les Walter Boys uniquement pour que Kiley puisse avoir une petite amie dans la saison 2“, a exigé un autre, tandis qu’un troisième ajoutait : “J’AI BESOIN D’UNE SAISON 2 DE MA VIE AVEC LES WALTER BOYS MAINTENANT.”

Un quatrième est intervenu : “J’ai besoin d’une saison 2 de Ma Vie avec les Walter Boys. Je veux les voir gérer un hôtel sur leur terre. Je veux voir plus de chevaux. Je veux voir plus des autres enfants, plus de George et Katherine. C’est une série tellement chaleureuse et adorable. C’est comme un petit câlin heureux. J’adore.”

En attendant, la saison 1 de Ma Vie avec les Walter Boys est disponible en streaming sur Netflix dès maintenant.