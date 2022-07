La saison 2 de Loki a déjà une connexion surprenante avec Les Eternels

Le tournage de la saison 2 de Loki vient de commencer à Londres et les fans les plus attentifs ont déjà repéré un lien avec le film Les Eternels.

Loki est sans aucun doute l’une des meilleures séries du MCU qui est sorti sur Disney+. Alors que WandaVision s’est initialement imprégné de toute la gloire, la série du Dieu de la malice incarné par Tom Hiddleston a rapidement conquis les fans.

Et actuellement, la saison 2 de cette série est entrée en production à Londres, et un lien inattendu avec Les Eternels, réalisé par Chloe Zhao a rapidement été repéré.

Sur le plateau de tournage de la saison 2 de Loki, les fans ont pu apercevoir le personnage des Eternels, Kingo Sunen joué par Kumail Nanjiani.

Alors que Tom Hiddleston et son coéquipier Owen Wilson tournent devant les caméras de la saison 2 de Loki pour Disney+, les fans du MCU ont remarqué l’apparition surprise de Kingo, le personnage incarné par Kumail Nanjiani dans Les Eternels.

i think they’re shooting loki by the noël theatre in london rn pic.twitter.com/dId6JUdKpx

Cependant, la présence du personnage est subtile, puisqu’une affiche publicitaire d’un nouveau film de Bollywood avec Kingo sert de décor. Si vous n’avez pas encore vu Les Eternels, Kingo a utilisé son immortalité pour se forger une carrière réussie dans l’industrie cinématographique de Bollywood.

Bien que les détails concernant l’intrigue de la saison 2 de Loki ne sont pas encore connus, comme beaucoup de fans du MCU, nous sommes déjà impatients de savoir ce que Loki va nous réserver surtout après ce final époustouflant lors de la première saison.

LOKI SEASON 2 IS FILMING! THIS IS NOT A DRILL! 🤩💚 currently in london!! tom hiddleston @ owen wilson !!! pic.twitter.com/IFKNrSig08

— Jasmine Lee (@jasminerlee) July 4, 2022