La saison 2 d’Arcane dévoile les artistes de sa bande originale

L’adaptation de l’univers de League of Legends se prépare pour sa sortie en novembre, et a déjà lâché la liste des artistes qui composeront sa BO.

La série événement de Netflix avait bouleversé le monde du streaming en offrant une véritable leçon de narration, d’animation et d’adaptation à ses concurrentes en 2021. L’univers de League of Legends avait ainsi eu droit à neuf épisodes épiques, sous la direction de l’excellent studio Fortiche, déjà habitué au jeu et à ses personnages avec des clips réalisés pour Riot.

Arcane a immédiatement séduit son public, grâce à un arsenal impressionnant de points forts : son scénario parfaitement mené de bout en bout, sa réalisation ne laissant aucun plan au hasard, son casting de personnages hauts en couleurs… mais aussi ses musiques. Car pour l’occasion, de nombreux artistes avaient alors signé pour accompagner les péripéties de Vi, Powder et autres champions dans le conflit opposant Zaun et Piltover. Or, la saison 2 semble bien partie pour réitérer l’exploit, à en croire la bande originale qu’elle vient de dévoiler.

Quelles sont les musiques de la saison 2 d’Arcane ?

La bande originale d’Arcane réunira à nouveau plusieurs artistes, dont des français et francophones : Woodkid sera de retour, aux côtés de Stromae ou encore Pomme.

On peut également compter sur des créateurs habitués au monde du jeu vidéo, comme d4vd qui s’est fait connaître pour ses vidéos Fortnite avant d’embrasser pleinement sa carrière musicale. En revanche, le groupe Imagine Dragons, pourtant un fervent participant à l’univers de League of Legends, semble cette fois absent.

D’autres créateurs sont célèbres du côté des films et séries : Twenty One Pilots n’en est pas à sa première composition pour un film, après avoir explosé en apparaissant dans la BO de Suicide Squad, tandis que Stray Kids compte parmi les groupes les plus populaires en termes d’openings et endings pour des animes.

Retrouvez ci-dessous la liste des artistes annoncés pour la saison 2 d’Arcane :

Ashnikko

d4vd

Djerv

FEVER333

Freya Ridings

Grey

Jarina De Marco

King Princess

Mako

Marcus King

Misha Mansoor

Pomme

Raja Kumari

Royal & the Serpent

Sheryl Lee Ralph

Stefflon Don

Stray Kids

Stromae

Tom Morello

Twenty One Pilots

Woodkid

Young Miko

ZAND

La saison 2 d’Arcane est attendue pour novembre 2024 sur Netflix. Et histoire de passer le temps avant sa diffusion, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.