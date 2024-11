Maximus sera-t-il dans le film Gladiator 2 ?

N’êtes-vous pas rassasiés ? Peut-être qu’avec la sortie d’une suite attendue depuis 24 ans, vous le serez. Mais Russell Crowe sera-t-il de la partie dans Gladiator 2 ?

Ridley Scott adore se replonger dans les classiques qu’il a signés, et après Alien, c’est au tour des romains en sandales de reprendre les armes. Gladiator II va en effet prolonger l’expérience péplum en racontant la suite des événements après la fin du premier opus, et on peut facilement y voir l’événement cinématographique de l’année.

Mais pour de nombreux fans de longue date, Gladiator a été et sera toujours synonyme de Russell Crowe, alias Maximus. Le long-métrage représente l’un des sommets de sa carrière, sa performance étant sans conteste l’une des raisons majeures expliquant que le film soit considéré encore aujourd’hui comme l’un des meilleurs de tous les temps. En partant de ce postulat, peut-on seulement imaginer un Gladiator 2 sans Maximus Decimus Meridius ? On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Russell Crowe est-il dans Gladiator 2 ?

Russell Crowe ne revient pas dans Gladiator 2. Ce qui ne devrait pas être une grande surprise pour les fans, puisque son personnage, Maximus, meurt à la fin du premier film.

United International Pictures

Il faut en effet remonter au duel épique entre Maximus et Commode (Joaquin Phoenix) à la fin du premier film, durant lequel le personnage de Crowe succombe à une blessure subie avant même d’entrer dans l’arène.

Car pour donner à Commode un avantage déloyal, Maximus a été poignardé avant le début du combat. Mais lui aussi a ses petits tours : le gladiateur avait dissimulé un couteau dans son armure et l’a utilisé pour égorger Commode avant de succomber à ses blessures.

Même si un retour pourrait faire plaisir à de nombreux spectateurs, ressusciter soudainement Maximus 24 ans après sa mort serait une décision très curieuse, qui pourrait desservir toute la portée de Gladiator et sa conclusion émouvante.

Qu’ont dit Russell Crowe et Ridley Scott ?

Russell Crowe a déclaré se sentir “mal à l’aise” avec l’idée d’une suite, mais Ridley Scott a confirmé que l’acteur n’avait pas été consulté pour cette nouvelle histoire.

United International Pictures

“Je suis un peu mal à l’aise avec le fait qu’ils en fassent un autre, parce que, évidemment, je suis mort et je n’ai aucun mot à dire sur ce qui est fait,” a ainsi confié Russel Crowe à Kyle Meredith lors d’une interview disponible sur YouTube, avant de poursuivre : “Certaines des choses que j’ai pu entendre m’ont fait penser que ça ne correspondait pas au parcours moral des personnages. Mais je n’ai pas mon mot à dire, ce n’est pas ma place, je suis six pieds sous terre. Alors on verra bien ce que ça donne.“

L’acteur ajoute : “Quand je repense à l’âge que j’avais lorsque j’ai fait ce film et à tout ce qui a suivi, aux opportunités qu’il m’a ouvertes… Honnêtement, il y a un petit pincement au cœur, un soupçon de jalousie. Je me souviens de l’époque où j’avais encore des tendons en bon état.“

De son côté, Ridley Scott a déclaré auprès d’Empire : “Je pense que [Crowe] est toujours l’un des meilleurs acteurs au monde, et j’ose croire qu’on est bons termes. J’espère que c’est le cas. Tant qu’il ne commence pas à râler sur le fait qu’il n’a pas été consulté. Pourquoi je l’aurais fait ? Il est mort !“

Maximus pourrait-il malgré tout être intégré dans la suite ?

Même avant sa sortie, il est assez évident que l’héritage de Maximus sera central dans les événements de Gladiator 2… reste à savoir de quelle manière.

Paramount Pictures

L’histoire reprend avec Lucius, le fils de Maximus, 20 ans après qu’il ait vu son père et son oncle mourir. Clairement, le jeune homme ne part pas du bon pied, et son objectif de démanteler Rome de fond en comble s’explique assez facilement.

Mais il n’y aurait pas de suite sans le film original : il faut donc s’attendre à ce que les événements du Gladiator de 2000 aient une influence majeure sur l’intrigue du nouvel opus de 2024.

Ridley Scott a cependant de nombreuses options à sa disposition. Il pourrait mentionner Maximus de manière brève, en créant des liens dès le début du scénario pour poser les bases de batailles encore plus grandes et sanglantes à venir.

Le réalisateur pourrait également opter pour une approche plus littérale, en intégrant des scènes déjà vues dans la nouvelle narration. On sait notamment que Lucius et Lucilla échangent au moins un dialogue sur l’ancien héros, puisque la bande-annonce montre la mère offrant des effets personnels de Maximus à son fils : le gladiateur sera très certainement mentionné dans d’autres scènes.

paramount pictures france

Sans oublier que Lucius et Maximus ont déjà passé du temps ensemble. Dans le premier volet, le garçon est simplement présenté comme le neveu de Commode, puisqu’il est officiellement le fils du défunt mari de Lucilla, Lucius Verus.

Ce qui ne l’empêche pas d’idolâtrer Maximus, lui posant fréquemment des questions alors que ce dernier se prépare à combattre dans le Colisée, face à des adversaires comme Tigrix de Gaule. On apprend alors que Maximus et Lucilla ont eu une relation amoureuse cachée, ce qui remet en cause la paternité de Lucius Verus sur le jeune Lucius.

Gladiator II sortira le 13 novembre 2024 sur grand écran, tandis que le premier film est disponible sur Prime Video et Max. Et en attendant la suite, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films qui sortent en streaming ce mois-ci.