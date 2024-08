Cette rumeur sur Spider-Man 4 va décevoir les fans de No Way Home

Le tant attendu Spider-Man 4 pourrait bien ne pas donner suite à la fin de Spider-Man : No Way Home. En fait, il se pourrait qu’il ne réponde à aucune question, car une nouvelle rumeur laisse entendre que le prochain film pourrait se dérouler sur Battleworld.

Spider-Man 4 pourrait arriver en plein entre Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars. Selon le scooper My Cosmic Circus, le Spider-Man 4 du Marvel Cinematic Universe (MCU) vise une sortie en juillet 2026.

Actuellement, Marvel n’a rien prévu sur son calendrier pour cette période, bien qu’un film dont le titre est inconnu ait été retiré de la liste, étant initialement prévu pour le 24 juillet 2026. Cependant, une précédente rumeur a indiqué que les films se déroulant entre les deux films Avengers ne se passeraient pas dans la continuité principale du MCU, mais plutôt sur Battleworld.

Si l’information concernant Battleworld est vraie, cela signifie que Spider-Man 4 pourrait se dérouler dans un monde totalement original, dépourvu des conséquences de la fin de No Way Home. Battleworld, vu pour la dernière fois lors de le crossover Secret Wars de 2015, est un nouveau monde créé par Docteur Fatalis après l’effondrement du multivers.

Marvel Studios

Les fans attendent depuis des années de voir les répercussions de la fin choquante de Spider-Man : No Way Home. Après avoir fait équipe avec deux variants de Spider-Man pour sauver le multivers, le “Peter 1” décide d’être effacé de la mémoire de tout le monde. Le Spider-Man de Tom Holland n’a pas été vu dans le MCU depuis.

Spider-Man a au moins une riche histoire avec Battleworld dans les comics. C’est sur le Battleworld original de Secret Wars de 1985 qu’il a obtenu son costume noir, qui est finalement devenu le symbiote Venom.

L’événement Secret Wars de 2015 comportait plusieurs territoires (ou « Domains » en VO) avec différentes versions des personnages. Il y avait plusieurs Peter Parker à travers ces territoires, mais le plus important était un Peter plus âgé dont le mariage avec Mary Jane ne s’était jamais terminé, et avec qui il avait eu une fille, Annie.

Bien sûr, rien de tout cela n’a été confirmé de manière officielle pour l’instant. Nous savons que Spider-Man 4 en est encore aux premiers stades de développement, et que des informations supplémentaires – y compris un réalisateur ou un casting – n’ont pas encore été confirmées par Marvel Studios. Mais si cela se passe après Avengers : Doomsday en mai 2026, nous pourrions en savoir plus bientôt.

Le prochain film du MCU, à savoir Captain America : Brave New World, sortira en salle le 12 février 2025. Vous pouvez également en apprendre davantage sur les prochains projets de la franchise, à l’instar du film Les Quatre Fantastiques, ou encore les séries Daredevil: Born Again et Agatha All Along.