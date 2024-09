Robert Pattinson tué en boucle dans le trailer de Mickey 17

Après une attente qui a semblé durer une éternité, la bande-annonce de Mickey 17 est enfin arrivée, et elle est aussi insolite que tout le monde l’espérait.

Pour ceux qui pensaient que le nouveau film de science-fiction de Bong Joon-ho ne serait pas aussi fou que son précédent long-métrage désormais culte, à savoir Parasite (2019), la bande-annonce de Mickey 17 pourrait bien vous faire changer d’avis.

Avec Robert Pattinson en tête d’affiche, Mickey 17 raconte l’histoire d’un homme qui sert de « Remplaçable » – quelqu’un qui se soumet à la mort encore et encore et ce, pour « le bien de l’humanité ». Ainsi, ce nouveau film semble être une aventure pleine d’action, parcourant l’univers, avec en prime des scènes hilarantes mettant en avant différentes versions de ces « Multiples ».

La bande-annonce de Mickey 17 a été dévoilée aujourd’hui, le 18 septembre, et de nombreux fans ont manifestement été conquis par ce premier aperçu pour le moins prometteur. Vous pouvez la regarder vous-même ci-dessous :

Parmi les éléments qui ont marqué les fans, on retrouve notamment la performance vocale pour le moins impressionnante de Robert Pattinson dans le rôle-titre. Avec des effets visuels époustouflants et un casting de stars composé de Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette et Steven Yeun, Mickey 17 est rapidement devenu l’un des films le plus attendus de 2025.

« Une chose est sûre avec Robert Pattinson — c’est un artiste », a déclaré un internaute sur X/Twitter. « Sa prestation vocale et sa capacité à être à la fois drôle, dramatique et étrange font de lui un acteur unique parmi les autres acteurs actuels. »

Un autre a ajouté : « J’adore que Robert Pattinson soit le meilleur acteur de son temps mais aussi clairement possédé par l’esprit d’un bouffon lobotomisé de la cour autrichienne des années 1340. La dualité ! »

« Robert Pattinson joue un petit mec bizarre. DANS L’ESPACE. Je suis installé. Les employés du cinéma sont effrayés et me demandent de partir car ce “n’est pas encore janvier”, mais je suis tout simplement trop installé », a déclaré un troisième.

La bande-annonce de Mickey 17 est un soulagement pour beaucoup, puisque le film a subi de nombreux retards. Initialement prévu pour une sortie en mars 2024, le projet a été retardé à la suite des grèves de 2023, jusqu’à être considéré comme étant « retardé indéfiniment » en janvier 2024.

Mickey 17 sortira désormais le 29 janvier 2025 dans nos cinémas. En attendant, vous pouvez consulter notre liste de tous les films à voir en streaming ce mois-ci afin de ne pas rater les nouveautés du moment.