Riot révèle une fin heureuse pour la saison 2 d’Arcane

Riot Games surfe sur la fin d’Arcane pour dévoiler de nouvelles cinématiques dans lesquelles tout finit plus ou moins bien pour les héros de la série d’animation.

Après trois ans d’attente, la série Arcane a dévoilé les derniers épisodes de sa saison finale, concluant une histoire qui avait commencé en 2021 et très vite conquis le public, qu’il connaisse le jeu vidéo League of Legends ou soit néophyte dans le lore. Mais alors que l’épisode 9 de la saison 2 est sorti, nombreux sont les spectateurs à affirmer avoir le cœur brisé.

Il faut dire qu’en plus de délaisser des fans qui peinent à se remettre de la conclusion d’une aventure d’aussi bonne qualité, la fin d’Arcane n’a pas été tendre avec ses personnages. De nombreux champions ont disparu, et malgré des théories sur le retour de Jinx ou celui du duo Jayce et Viktor, on peut difficilement affirmer que la série a eu droit à une fin heureuse. C’est là que Riot Games propose une nouvelle version, cette fois pour le mode de jeu Teamfight Tactics.

Divisée en deux parties, la cinématique de lancement de Into the Arcane – intitulée Les relances de la nuit – commence avec quelques-uns des petits tacticiens de Teamfight Tactics discutant de la série. Alors qu’ils s’installent sur un canapé et que le générique de la saison 2 défile, ils sont soudain transportés dans l’univers d’Arcane par la Rose Noire.

Si la première partie s’annonce plutôt défaitiste, les petites créatures devant assister à des scènes et flashbacks difficiles, la seconde partie en revanche se dirige vers une vraie fin heureuse en bonne et due forme.

Les personnages de plusieurs lignes temporelles se rencontrent ainsi, au point de cumuler les Vi et Jinx du passé et du présent. Après une rixe entre le duo Warwick et Viktor et le groupe de Vander auquel s’est alliée Mel, les “gentils” l’emportent et peuvent vivre heureux.

Mais si la fin proposée par Teamfight Tactics permet enfin d’offrir le bonheur aux personnages – sauf Viktor – elle n’en reste pas moins une comédie et frôle évidemment l’absurde. Certains préféreront sans doute la narration des showrunners Christian Linke et Alex Yee, qui ont d’ailleurs déjà teasé la suite de l’adaptation de League of Legends en révélant les trois régions envisagées pour une nouvelle série.