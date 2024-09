The Penguin : que se passe-t-il dans le final de The Batman avant la série HBO ?

La série The Penguin entraîne les spectateurs dans l’univers du film The Batman de Matt Reeves : que s’est-il passé dans le final, avant les événements de la série HBO ?

The Batman a présenté en 2022 une nouvelle interprétation du Chevalier noir, en propulsant cette fois un Bruce Wayne plus jeune et surtout plus torturé que jamais dans une ville de Gotham gothique – mais aussi contemporaine. La Vengeance y a combattu le crime et s’est heurté rapidement aux énigmes de Riddler, mais d’autres vilains ont également fait leur apparition dans le long-métrage.

L’un d’eux a même tellement plu qu’il a eu droit à sa propre série : deux ans après, The Penguin va dévoiler de quelle manière Oz Cobb compte bien tirer son épingle du jeu et profiter du chaos qui a frappé la cité, pour se hisser dans les plus hautes strates du crime et de la corruption. Mais histoire de bien comprendre le début de la série – dont les critiques sont déjà excellentes -, il peut être utile de se souvenir de certains éléments du film qui la précède : on vous récapitule les éléments importants de The Batman.

Qui est Oz Cobb ?

Dans The Batman, Oz est un des gros bras et l’homme à tout faire de Carmine Falcone, baron de la pègre à Gotham.

Il gère l’Iceberg Lounge, la boîte de nuit qui se trouve sous le loft qui sert de planque à Carmine Falcone. Au sein de la boîte se trouve également un “club dans le club“, un lieu plus secret, appelé le Moins 44. C’est là que les affaires les plus illégales se passent.

Oz Cobb ne se contente pas de faire acte de présence dans The Batman : il est l’une des cibles de Bruce Wayne lorsqu’il croit avoir une piste dans son enquête pour Riddler. Il est également à l’origine d’une des meilleures apparitions de la Batmobile – qui a dit qu’on ne pouvait pas avoir la classe en calant ?

Finalement, le justicier le laissera tranquille en comprenant qu’il n’est qu’un des hommes de Falcone, et n’est pas au courant concernant l’affaire qui l’intéresse.

Que s’est-il passé dans The Batman avant The Penguin ?

Si Bruce parvient à élucider l’affaire de corruption sur laquelle il enquêtait, il ne parvient pas à arrêter le plan de Riddler à temps : Gotham se retrouve plongée dans le chaos alors que les digues près d’Arkham cèdent et que des quartiers se retrouvent inondés.

En effet, tout le film tient sur une enquête à laquelle Bruce Wayne est forcé de participer pour tenter d’arrêter Riddler. Le héros finit par découvrir que presque personne parmi les sphères du pouvoir n’est innocent, et qu’un programme social lancé par son propre père a été détourné pour dissimuler du blanchiment d’argent.

Finalement, la dernière étape du plan de Riddler se déroule comme prévu : le jour du résultat des élections municipales, des fourgons placés près des digues explosent, et la ville se retrouve sous l’eau. Heureusement, le justicier et les forces de police réussiront à atténuer l’effet de panique et protéger la nouvelle maire Bella Real, mais les conséquences risquent d’être complexes.

Des quartiers entiers de la ville se retrouvent en effet inondés et surtout isolés, offrant un terrain propice au crime et au vandalisme. Dans les autres lieux plus accessibles, la garde nationale ne va pas tarder à s’installer, et la loi martiale est décrétée.

Du côté des antagonistes, Riddler, arrêté et emmené à Arkham, fait la rencontre de ce qui semble être le Joker. Carmine Falcone, lui, a été éliminé par Riddler – mais est attendu dans la série sous les traits d’un autre acteur. L’homme avait été à la tête du réseau de corruption de Gotham, après avoir fait tomber un autre baron de la pègre, Salvatore Maroni. Désormais, ses hommes de main se retrouvent sans chef pour gérer ses affaires : Oz en fait partie.

The Penguin sortira le 20 septembre 2024 sur Max : pour ne rien rater de la série, vous pouvez également consulter le calendrier de sortie des épisodes.