Remake de Speak No Evil : date de sortie, trailer, intrigue…

Envie de satisfaire votre soif de films d’horreur ? Ne cherchez pas plus loin que le remake de Speak No Evil de James Watkins, qui arrivera bientôt sur grand écran.

L’attente ne sera pas très longue, car ce film s’ajoute à la pléthore de films d’horreur prévus pour 2024.

Longlegs était peut-être le film le plus attendu pour beaucoup, mais le remake de Speak No Evil gagne en popularité à mesure que sa sortie se rapproche, notamment grâce à son casting de stars et au fait qu’il s’inspire du film pour le moins perturbant de Christian Tafdrup.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que le film danois original soit un véritable chef-d’œuvre et qu’il soit sorti il y a seulement deux ans, le remake hollywoodien de Watkins pourrait être une solide entrée dans le genre de l’horreur – à condition qu’il réussisse son pari.

Speak No Evil sortira au cinéma le 18 septembre 2024, juste quelques semaines avant la saison des frissons.

Universal Pictures

Watkins a écrit et réalisé le remake pour Blumhouse Productions, la production ayant débuté en mai 2023. Quelques jours avant la fin du tournage, la grève de la SAG-AFTRA a commencé, repoussant la fin du tournage jusqu’en novembre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La majorité des scènes ont été tournées au Royaume-Uni, bien que l’équipe ait également filmé en Croatie.

Qui fait partie du casting ?

Le casting est mené par de grandes stars hollywoodiennes, à savoir James McAvoy et Mackenzie Davis, qui incarnent respectivement les rôles de Paddy et Louise.

L’annonce de leur casting a été faite en avril 2023, suivie peu après par celle de Scoot McNairy. La star de Monsters (2010) incarne le partenaire de Davis à l’écran, Ben, tandis qu’Aisling Franciosi joue Ciara, la femme de Paddy.

L’article continue après la publicité

Par ailleurs, on retrouve Dan Hough dans le rôle d’Ant, le fils de Paddy et Ciara, et Alix West Lefler dans celui d’Agnes, la fille de Louise et Ben.

L’article continue après la publicité

Dans une interview avec MovieWeb, McNairy a loué les performances du casting de Speak No Evil, mentionnant particulièrement la star de Split (2016) en déclarant ceci à son sujet : « James McAvoy était absolument phénoménal à chaque prise. Je veux dire, il y a tellement de choses incroyables qu’il a faites qui n’ont pas été retenues dans le montage final.

L’article continue après la publicité

« C’est juste un acteur formidable à observer au quotidien. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Il est incroyablement talentueux et peut être fou à l’écran. Il était juste génial. »

Universal Pictures

McNairy a ajouté que « tout le casting était merveilleux », continuant ainsi : « Nous avons passé un moment formidable à travailler ensemble. Nous étions tous au même endroit, au même moment.

L’article continue après la publicité

« Et je pense que le film est vraiment bon. Je pense que les gens vont vraiment l’apprécier. Ça va vous embarquer, et l’original était tout aussi bien réalisé, différent, mais je suis vraiment impatient que les gens le découvrent. »

L’article continue après la publicité

Voici donc les membres du casting du remake de Speak No Evil :

James McAvoy dans le rôle de Paddy

Aisling Franciosi dans le rôle de Ciara

Mackenzie Davis dans le rôle de Louise Dalton

Scoot McNairy dans le rôle de Ben Dalton

Alix West Lefler dans le rôle d’Agnes Dalton

Dan Hough dans le rôle d’Ant

Quelle est l’intrigue de Speak no Evil ?

Le remake de Watkins suit le même scénario que le film original, en commençant par deux familles apparemment normales qui se rencontrent en vacances. Cependant, lorsque l’une des familles rend visite à l’autre quelques mois plus tard, leur séjour se transforme en cauchemar lorsque les comportements inquiétants de leurs hôtes révèlent de sombres intentions.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans le Speak No Evil d’origine, il s’agit d’un couple danois et d’un couple néerlandais avec leurs enfants qui se rencontrent. Dans la version de 2024, Louise, Ben et Agnes sont américains. Ils rendent visite à Paddy, Ciara et Ant dans leur idyllique propriété de campagne britannique, inconscients des horreurs qui les attendent.

Universal Pictures

Nous ne dévoilerons rien ici, mais nous pouvons dire que le film de 2022 a l’une des fins les plus troublantes et brutales vues à l’écran ces dernières années. Bien sûr, si vous avez vu la bande-annonce du remake, il est probable que cela ait déjà été révélé.

L’article continue après la publicité

Et si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le voir, nous vous recommandons vivement de regarder la version originale de Tafdrup avant de vous rendre au cinéma.

L’article continue après la publicité

Bien que le fait de donner un traitement hollywoodien à ce film ait pu en laisser plus d’un sceptique, McNairy a déclaré dans l’interview mentionnée plus haut que la version de Watkins apporterait quelque chose de nouveau.

« J’ai eu l’opportunité de le voir, et c’est vraiment bien fait. Le rythme est incroyable. Ça va très vite, et c’est différent du film danois original », a-t-il dit. « James Watkins a réalisé un film vraiment intéressant. »

L’article continue après la publicité

Y a-t-il une bande-annonce ?

La dernière bande-annonce en date du remake de Speak No Evil a été publiée le 25 juillet 2024.

L’article continue après la publicité

Avant cela, le public avait eu droit à une première bande-annonce en avril 2024. Vous pouvez la regarder ci-dessous (mais attention, car elle dévoile un des rebondissements de l’intrigue) :

À noter que les fans du film d’origine ont été agacés de constater qu’un moment de la bande-annonce révèle en réalité la grande fin inattendue, si vous savez où regarder. Mais en parlant à Dexerto, Mackenzie Davis a soutenu que le “spoiler” dans la bande-annonce n’a en réalité pas d’importance.

L’article continue après la publicité

Néanmoins, la bande-annonce a reçu un accueil mitigé, certains fans de films d’horreur estimant que le remake est inutile.

L’article continue après la publicité

« Ce film n’avait pas besoin d’un remake, l’original était déjà assez bon », a dit l’un d’eux, tandis qu’un autre a écrit : « Ils ont montré tout le film dans la bande-annonce… chaque moment mémorable, chaque rebondissement. Regardez simplement l’original. »

Parmi les retours plus positifs, un a dit : « J’ai vu James McAvoy et j’ai cliqué si vite », avec un second qui a ajouté : « James McAvoy me fait peur, son jeu d’acteur est phénoménal ! »

L’article continue après la publicité

Voilà tout ce que nous savons sur le remake de Speak No Evil. En attendant, vous pouvez également jeter un œil à notre liste de tous les films à voir en streaming ce mois-ci.