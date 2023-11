Le retour épique du méchant ultime de Stranger Things pour la saison 5

La saison 5 de Stranger Things est encore loin d’être sur nos écrans, mais un méchant emblématique a fait son retour de manière épique.

En tant que série originale phare de Netflix, Stranger Things n’en a pas terminé avec les spectateurs. Sa saison 5 se profilant à l’horizon, les fans attendent avec impatience de découvrir le destin réservé à la ville fictive de Hawkins.

Mais les monstres du programme ont cette fois pris l’avion pour atterrir dans un lieu incongru : Las Vegas. C’est même là que le plus grand méchant de Stranger Things a fait son apparition, dans un teaser réussi de la prochaine saison.

Le méchant ultime de Stranger Things bénéficie d’une réintroduction épique

La fameuse Sphere de Las Vegas, cette installation qui permet de projeter des images ou des scènes sur la surface d’une demi-sphère gigantesque, a présenté une projection du méchant ultime de Stranger Things. On a nommé, le Flagelleur mental : dans le cadre d’une nouvelle installation épique, le monstre a effrayé les passants. La créature est une entité mystérieuse entièrement composée de particules sombres, originaire d’une dimension alternative méconnue : le monde à l’envers.

Lors du final de la saison 4 de Stranger Things, nous découvrions enfin les origines du Flagelleur mental, donnant plus de contexte sur le combat entre Eleven (Millie Bobby Brown) et Henry Creel (Jamie Campbell Bower). Il s’avère que Henry n’est pas seulement Vecna, mais aussi le Flagelleur mental lui-même – bien que ce soit un peu plus compliqué que cela.

Sur l’extérieur de la Sphere de Las Vegas, on peut voir le Flagelleur mental déployer à nouveau ses sombres pouvoirs, entremêlés à une publicité VR pour Meta.

Les réactions des fans de Stranger Things à l’installation de la Sphere de Las Vegas

Il va de soi que les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre. “C’est probablement l’utilisation la plus cool que j’ai vue jusqu’à présent,” a posté un fan sur X/Twitter en réponse au clip.

“Imaginez lever les yeux et voir ça“

Le Flagelleur mental est évidemment un méchant fictif dans Stranger Things, mais cela n’a pas empêché les spectateurs d’être soufflés par le spectacle, voire un peu terrifiés. Et peut-être à raison, la sphère étant proche de voies de circulation.

“Imaginez à quel point ce serait effrayant de passer en voiture et de voir ça !” a fait remarquer un internaute. “Je serais en train de crier et de courir dans les rues,” ajoute un autre, suivi d’un troisième : “Je crasherais à 100 % ma voiture si je conduisais à proximité et que cela se produisait soudainement“

La saison 5 de Stranger Things n’a pas encore de date de sortie officielle, mais on sait que les acteurs ont été convoqués sur le plateau dans les heures qui ont suivi la fin des grèves à Hollywood. La production avance donc bien… du moins, quand l’interprète de Jim Hopper n’est pas occupé à s’enrichir à l’infini dans le jeu vidéo Starfield.

