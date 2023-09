Reboot de The Office : les fans hurlent déjà au scandale

Michael Scott va bel et bien revenir sur les petits écrans, pour le plus grand malheur de ses adorateurs. La série à succès, adaptée pour les américains, va en effet avoir droit à son retour.

C’est connu, les adaptations américaines des séries télévisées britanniques survivent rarement à leur première saison, voire à leur pilote, à l’image de Peep Show ou The IT Crowd. Mais il existe une exception : celle de The Office, série mockumentaire de Ricky Gervais, adaptée pour les États-Unis sous l’œil critique de son créateur britannique, travaillant main dans la main avec Greg Daniels et Paul Lieberstein. Après une première saison hésitante, la série avait trouvé son rythme, son public et obtenu de nombreuses récompenses.

En 2013, après neuf saisons, les employés de Dunder Mifflin tiraient leur révérence, mais The Office est restée très ancrée dans la pop culture, profitant de l’engouement d’une fanbase toujours plus importante sur les plateformes de streaming, alimentée par de nombreuses citations et memes sur les réseaux sociaux.

Mais que se passe-t-il quand on propose de faire le reboot d’un tel monstre sacré ? Car la fuite d’une annonce officielle est tombée : The Office n’aurait pas encore totalement disparu des radars. Et comme prévu, les fans crient déjà au scandale.

Les fans en colère descendent déjà le reboot de The Office

En effet, selon un article de Puck News, la grève des scénaristes approchant de sa fin, l’annonce officielle du reboot ne devrait pas tarder.

Et là où les fans espéraient une réunion du casting américain original, on ne parle pas de suite mais bien d’une revisite de la série. Greg Daniels serait toujours aux commandes, mais l’argument ne suffit pas à apaiser les craintes.

“Je ne sais pas quoi en penser... J’adore The Office mais je ne veux pas qu’ils gâchent la série.“

“ARRÊTEZ LE 1ER AVRIL EST DÉJÀ PASSÉ“

Greg Daniels veut rassurer les fans de The Office

Le reboot de The Office ne sort pas de nulle part : le showrunner Greg Daniels en avait déjà évoqué la possibilité en février dernier, déclarant à The Hollywood Reporter :

“Quand les gens entendent ‘reboot’, ils imaginent exactement la même série. Je ne pense pas que cela fonctionnerait. Le contenu était vraiment conçu pour cette période, où les gens étaient moins sensibles. Aujourd’hui, tout le monde est bien plus conscient des problèmes d’inclusivité. Nous sommes à un autre stade de prise de conscience.”

Le showrunner a ajouté qu’il n’essaierait pas de “refaire” la série ou de proposer un autre Michael Scott. “Ce que je reprendrais, c’est le format documentaire et l’idée d’une étude du point de vue d’un documentariste.”

Aucune date n’a pour le moment été donnée, et on ignore si la série est déjà écrite : la grève des scénaristes s’apprêtant à se terminer très prochainement, davantage d’informations devrait bientôt tomber.