Le réalisateur de Tyler Rake 2 intéressé par un film Warzone

Sam Hargrave, le réalisateur de Tyler Rake 2, pense que Call of Duty: Warzone a un réel potentiel pour être adapté en film.

Chris Hemsworth reprend son rôle de Tyler Rake dans Tyler Rake 2, la suite du film original le plus regardé de tous les temps sur Netflix. Le film suit le mercenaire australien qui, après s’être sorti d’une mort certaine, se lance dans une nouvelle mission suicide : sauver une mère et ses enfants d’une prison géorgienne impitoyable.

“Mélangez Just Cause, Warzone, et John Wick dans un mixeur et vous obtenez un cocktail détonant avec Tyler Rake 2, un sérieux prétendant au film du vendredi soir à regarder avec une bière à la main”, écrivions-nous dans notre critique.

Les comparaisons entre ce film et la franchise de FPS ne sont pas nouvelles. Un critique a même décrit le premier film comme “John Wick menant une mission de campagne de Call of Duty”.

Bien que le réalisateur ne soit pas très familier avec les jeux, il voit un “potentiel” dans l’adaptation de Warzone en film.

Le réalisateur de Tyler Rake 2 sur un éventuel film Call of Duty: Warzone

Une séquence de Tyler Rake 2 donne l’impression d’être parachuté en plein Verdansk pendant que le gaz se referme : on y voit des soldats tirer depuis des hélicoptères, des mastodontes faucher des gens, des fusillades sur les toits et des campeurs pulvérisés en haut des ascenseurs.

À l’occasion de la sortie du film, nous avons parlé à Sam Hargrave afin de lui demander s’il avait été inspiré par Warzone en orchestrant le chaos dans la ville. Sa réponse : “pas vraiment, mais peut-être.”

Il explique : “Le défi résidait dans l’ampleur de l’action… Il y a tellement d’endroits différents, et relier tous ces personnages dans autant d’endroits différents tout en gardant un sens de l’espace était complexe. En tant que spectateur, on peut se perdre dans ce paysage urbain et se demander : ‘Où suis-je et que se passe-t-il ?’

Je connais vaguement cette licence, donc ce n’était pas une énorme source d’inspiration pour moi. Maintenant, je ne peux pas parler pour l’équipe de cascadeurs qui a aidé à concevoir tout ça, ni pour Joe Russo lorsqu’il l’a écrit, mais peut-être que c’était une énorme inspiration, je ne sais pas.

Pour moi, il s’agissait plutôt de créer des scènes d’action captivantes axées sur les personnages au sein de cette scène d’action plus vaste, qui raconte une histoire grandiose tout en restant cohérente, et, espérons-le, en permettant au public de comprendre où ils se trouvent dans cet espace.“

Nous avons ensuite demandé s’il serait ouvert à l’idée de transformer Warzone en film, car selon nous, cette séquence est une formidable preuve de concept. “Chaque fois qu’il existe une licence avec une énorme base de fans et une qualité cinématographique comme Warzone, alors je pense qu’il y a toujours du potentiel“, dit-il.

“Il faut juste trouver… quel est le cœur ? Quel est l’élément émotionnel qui attire les gens et les incite à s’impliquer pendant un long-métrage de 90 minutes ?“

Alors, amateurs de cinéma et de Call of Duty, croisons les doigts pour que cette idée audacieuse prenne vie sur grand écran !

Concernant Tyler Rake 2, le film débarque sur Netflix le 16 juin 2023.