Le réalisateur de The Flash laisse présager un film Batman dans le nouveau DCU

Alors que The Flash s’apprête à sortir prochainement dans les salles de cinéma, son réalisateur a laissé entendre qu’un nouveau film Batman pourrait être en préparation.

Lorsqu’on pense au DCU, la première personne qui vient généralement à l’esprit est le justicier masqué lui-même. Batman est à l’avant-garde du DCU depuis les années 1940 et il ne semble pas que cela changera de sitôt.

Même dans le nouveau film The Flash, qui va sortir le 16 juin, Batman est au centre de l’intrigue, aux côtés de Supergirl.

D’après la bande-annonce du film, deux versions de Batman seront présentes avec le retour de Ben Affleck et Michael Keaton, deux acteurs principaux que les fans aimeraient voir reprendre le masque pour un film solo.

Et si ce souhait était bientôt réel ? C’est en tout cas ce que le réalisateur de The Flash, Andy Muschietti, a récemment laissé entendre.

Un petit indice de Muschietti laisse envisager un grand avenir pour Batman

Lors de son passage sur le tapis rouge pour The Flash, Muschietti a été interrogé par Josh K. Elliot, le rédacteur en chef de Narcity Canada, sur la façon dont il dirigerait son propre Batman, et Muschietti a répondu de manière énigmatique : “Je ne peux pas en parler… pour le moment.“

James Gunn et Peter Safran, les co-directeurs de DC Studios, ont confirmé qu’un nouveau film Batman, Batman : The Brave and the Bold, était au stade initial du développement.

Ce film devrait se concentrer davantage sur Bruce Wayne et son fils Damian, qui est le cinquième Robin.

Si pour le moment, aucun réalisateur ou acteur principal n’a encore été associé à ce film, cette allusion de Muschietti pourrait être un signe qu’il a repris le projet. Quant au rôle de Batman, il n’est pas clair si Gunn et Safran veulent qu’un nouvel acteur prenne le rôle ou si un Batman expérimenté va reprendre les commandes.

Il y a quelques années, Ben Affleck avait renoncé au film Batman de Zack Snyder, car il n’aimait pas la direction que prenait le personnage. Lors de l’événement SnyderCon le mois dernier, Affleck avait expliqué sa décision de partir, déclarant : “Mon plan pour continuer à incarner ce personnage, j’en suis arrivé à un certain point et je me suis rendu compte que je n’étais pas vraiment, vous savez… J’avais l’impression que je n’étais pas tout à fait sûr que ça allait fonctionner ou que ça allait me correspondre.“

Mais si Ben Affleck serait parfait pour le rôle, comme il l’a prouvé dans Justice League et Batman v Superman : L’Aube de la justice, si un nouveau réalisateur prend les commandes pour exécuter sa vision de Batman, un nouvel acteur pourrait alors revêtir le masque et la cape pour une nouvelle génération.