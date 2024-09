Comment réagirait Arthur Fleck face à Batman ? Le réalisateur de Joker 2 répond

Todd Phillips, le réalisateur du prochain film Joker: Folie à Deux, a donné son avis sur la manière dont il pense que sa version du Joker réagirait en rencontrant le Chevalier Noir.

Deux des figures les plus célèbres de Gotham City dominent actuellement Hollywood avec d’un côté la suite très attendue de The Batman 2 par Matt Reeves, et de l’autre la comédie musicale Joker: Folie à Deux de Todd Phillips.

Cependant, bien que les deux personnages proviennent du même univers DC, ils ne se croiseront pas sur grand écran de sitôt.

Cela n’a toutefois pas empêché Phillips d’imaginer comment son Arthur Fleck réagirait s’il avait l’occasion de se retrouver face à Batman. Il a ainsi confié à IGN : « Je pense qu’Arthur serait impressionné par le mâle alpha qu’est Batman. Je le pense vraiment. Je pense qu’Arthur admirerait cela et l’apprécierait. Il serait émerveillé par ça. »

Il a poursuivi : « Arthur a toujours été fasciné par les hommes qui sont à l’aise, et lui-même n’est pas un homme à l’aise. [Le personnage de Robert De Niro] Murray Franklin dans le premier film était un homme à l’aise. Il voyait probablement les hommes avec qui il travaillait comme des hommes à l’aise, et c’était la seule chose qu’Arthur ne pouvait jamais être : un homme à l’aise. »

Il n’est pas déraisonnable de penser qu’Arthur serait un peu obsédé par Batman, d’autant que les deux personnages partagent cette dynamique depuis des décennies.

De leurs interactions dans les comics à leurs apparitions dans les versions animées et en live-action, le Joker a toujours exprimé de manière très directe son amour tordu pour Batman, voyant le Chevalier Noir comme son égal et donc digne de son respect pour le moins atypique.

Phillips aurait pu explorer cette dynamique entre le Joker et Batman dans un troisième film, mais le réalisateur a déjà confirmé auprès de Variety qu’il n’a pas l’intention de transformer la franchise Joker en trilogie, ayant alors déclaré à ce propos : “C’était amusant de jouer dans cette sorte de bac à sable pendant deux films, mais je pense que nous avons dit ce que nous voulions dire dans ce monde.”

Cependant, Phillips n’est pas opposé à l’idée de voir apparaître à un moment donné une version du justicier de Gotham au sein de l’univers qu’il a créé.

« Ce serait intéressant de voir quelqu’un faire un film sur Batman dans cette veine-là, qui suit ce type 10 ans plus tard ou quelque chose comme ça », a-t-il ajouté. « S’il a 12 ou 11 ans à ce moment-là, alors peut-être 15 ans plus tard en train de devenir Batman dans ce monde. Oui, je pense que ce serait vraiment intéressant. »

Joker: Folie à Deux débarquera au cinéma le 2 octobre 2024. En attendant, découvrez quelle est cette surprise dévoilée par Lady Gaga avant la sortie du nouveau film. Vous pouvez également découvrir le premier épisode de The Penguin, le spin-off de The Batman, pour retrouver un autre ennemi culte du Chevalier Noir.