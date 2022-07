Le réalisateur des Gremlins accuse Star Wars d’avoir volé le design de Grogu

more

De plus, étant donné que Grogu est basé sur l’apparence de Yoda, il est selon nous improbable que son apparence ait été volée d’autant plus que Yoda est apparu pour la première fois dans L’Empire contre-attaque, sorti en 1980, tandis que le film Gremlins est sorti en 1984.

Alors que Gizmo est en fourrure, bébé Yoda est quant à lui presque sans poils et tout vert. Les yeux du personnage des Gremlins sont également beaucoup plus expressifs que les petits yeux noirs de Grogu.

Pourtant, en regardant les deux personnages, il est difficile de voir une réelle ressemblance autre que leur petite taille et leur apparence adorable.

En parlant du personnage de Star Wars, Joe Dante a déclaré que le personnage “est complètement volé et est tout simplement copié.”

Selon un rapport du San Francisco Chronicle (via IndieWire ), le réalisateur de Gremlins et Gremlins 2, Joe Dante, estime que le design de Grogu a été fortement emprunté au personnage de ses films, Gizmo.

Apparu pour la première fois dans la série Le Mandalorian , Grogu est directement devenu une icône et le favori des fans grâce à son design adorable et à sa ressemblance avec un autre personnage bien-aimé, Yoda.

La nouvelle ère des films et des séries Star Wars a divisé les fans. De la nouvelle trilogie aux films dérivés décevants comme Solo, en passant par les séries Disney Plus comme Le Livre de Boba Fett ou Obi-Wan, Star Wars a connu un renouveau en dents de scie.

by Ludovic Quinson