Calendrier de Reacher Saison 3 : dates et heure de sortie des épisodes

Le vagabond aux gros bras va tomber sur plus imposant que lui : pour ne rien rater de la saison 3 de Reacher, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

Après les films avec Tom Cruise, Prime Video a pris la relève pour adapter les romans de Lee Child, offrant cette fois le rôle à un acteur au physique idéal pour incarner le personnage présenté comme une armoire à glace. Mais après deux saisons à rouler des mécaniques, Alan Ritchson va se retrouver face à plus gros que lui, le troisième chapitre de Reacher reprenant le roman Ne Pardonne jamais (ou Persuader en version originale).

Alors qu’il débarque dans une petite ville, Jack Reacher se retrouve en effet abordé par des agents de la DEA cherchant à sauver un indic et ayant besoin de son aide pour infiltrer un réseau dans l’ombre. Se trouvant des intérêts en commun avec ses nouveaux partenaires, Reacher accepte, sans réaliser qu’il vient de signer pour un sacré lot d’ennuis – même s’il fallait s’en douter venant du vagabond. Histoire de ne rien rater de la saison 3 de Reacher, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes.

Quand sortiront les premiers épisodes de la saison 3 de Reacher ?

Les trois premiers épisodes de la saison 3 de Reacher sortiront le 20 février 2025 à 9h du matin sur Prime Video.

La suite de la série sera diffusée de manière hebdomadaire, à raison cette fois d’un épisode par semaine. En tout, la saison 3 de Reacher compte huit épisodes, le final étant donc attendu, à moins d’un changement de planning, pour le 27 mars 2025.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie des épisodes de la saison 3 de Reacher :

Épisode : 20 février 2025

Épisode : 20 février 2025

Épisode : 20 février 2025

Épisode : 27 février 2025

Épisode : 6 mars 2025

Épisode : 13 mars 2025

Épisode : 20 mars 2025

Épisode : 27 mars 2025

De son côté, Prime Video présente la saison 3 de Reacher avec ce résumé : “Reacher tombe au cœur d’une vaste entreprise criminelle alors qu’il essaie de sauver un informateur sous couverture de la DEA, dont le temps est compté. Il découvre alors un monde de secrets et de violence, et se retrouve confronté à des affaires non réglées de son propre passé.“

