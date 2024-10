Avant même la sortie de la saison 3 de Reacher, la saison 4 obtient le feu vert

Le nomade américain n’a pas fini de rouler des mécaniques à travers les États-Unis : la saison 3 n’est toujours pas sortie qu’Amazon fait preuve d’ambition pour Reacher.

Les adaptations des romans de Lee Child ou de la collection de Tom Clancy fleurissent un peu partout sur les plateformes de streaming, mais Prime Video s’en est fait une spécialité. Après Jack Ryan, le site a décidé de miser gros sur Reacher, dans laquelle le personnage principal est interprété par l’acteur Alan Ritchson.

L’article continue après la publicité

La série entraîne les spectateurs dans les adaptations des différents tomes, et la troisième saison reprendra le septième livre de la saga littéraire, intitulé Ne Pardonne jamais. Pourtant, et malgré sa popularité, les fans ont eu des sueurs froides en août 2024, alors que le studio aux commandes de la production fermait définitivement ses portes. Des inquiétudes qui s’avèrent finalement infondées, à en croire la récente annonce d’Amazon sur l’avenir de la série.

L’article continue après la publicité

C’est en effet dans un communiqué de presse du 9 octobre 2024 que la société a annoncé avoir officiellement donné le feu vert pour la production d’une saison 4, alors que la saison 3 n’est toujours pas sortie – elle est attendue pour 2025.

L’article continue après la publicité

Pour l’occasion, le directeur du département télévision d’Amazon MGM Studios, Vernon Sanders, a expliqué que la série dépassait toutes les attentes et méritait bien un tel traitement : “Reacher est devenue un phénomène qui continue de résonner chez nos clients dans le monde entier en allant au-delà de toutes nos espérances, et nous sommes ravis d’emmener la série vers une saison supplémentaire. Nous continuerons de chercher toujours plus d’action et d’aventure avec notre équipe immensément talentueuse, incluant Nick Santora, Alan Ritchson, Lee Child, Skydance et CBS Studios.“

Et en effet, la série s’est particulièrement distinguée : à en croire le communiqué, “la seconde saison [de Reacher] a été la sortie la plus vue de 2023 sur Prime Video.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La nouvelle fait du bien et a de quoi être rassurante, alors que d’autres productions se retrouvent annulées en streaming faute de vues suffisantes : un obstacle auquel s’est notamment heurtée la série Kaos, comptant parmi les nombreuses annulations de Netflix, ou encore The Acolyte que Disney+ a refusé de renouveler.

À ce stade, aucune autre information n’a été partagée sur ce qui attendra les spectateurs pour ce quatrième chapitre : il faudra d’abord attendre que la saison 3 sorte pour avoir une idée plus précise de la suite des aventures de Jack Reacher.

L’article continue après la publicité

En attendant d’en savoir plus, vous pouvez toujours consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, ou encore notre top des séries comme Reacher.