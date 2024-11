“Au moins un” film Game of Thrones prévu par Warner : le premier d’une saga au cinéma ?

Des rapports indiquent qu’un film Game of Thrones serait en préparation chez Warner Bros., et il pourrait bien être le premier d’une série.

La série Game of Thrones aura beaucoup divisé : entre ses débuts qui auront fait l’unanimité et la saison 8 honnie, la production HBO joue sur une palette d’émotions très variée avec les fans, ce qui n’a pas empêché la chaîne de télévision de se lancer dans de nombreux spin-offs qui ont jusqu’ici été convaincants, à l’image de House of the Dragon.

Pourtant, l’histoire principale continue de tracasser beaucoup de monde, y compris l’auteur des romans originaux, George R.R. Martin. Le romancier ne mâche pas ses mots lorsqu’il est question de relever ce qui le chiffonne concernant ses œuvres portées sur petit écran, et personne n’est épargné. Mais peut-être que la solution à une meilleure adaptation serait justement de viser les salles obscures ?

C’est ce que The Hollywood Reporter a annoncé en évoquant la préparation d’un long-métrage Game of Thrones pour le cinéma, le média révélant que “plusieurs sources décrivent le projet comme étant à un stade de développement précoce.” Autrement dit, il n’y a pas encore d’acteur, de réalisateur, ou même de scénariste rattachés au projet. Il serait de plus question d’une adaptation ambitieuse, THR évoquant “au moins un” film, suggérant par là qu’il pourrait y en avoir plusieurs.

Il faut reconnaître que l’univers de Game of Thrones est idéal pour une adaptation cinématographique. Et l’initiative a d’autant plus de sens que les franchises tirées de propriétés intellectuelles prennent de l’ampleur ces dernières années. Le succès du Marvel Cinematic Universe a entraîné dans son sillon d’autres univers, comme celui de Star Trek, ou encore les multiples tentatives du côté de DC. La popularité de The Batman de Matt Reeves et de la série dérivée The Penguin pourrait même représenter le premier vrai succès dans ce domaine.

L’univers établi par George R.R. Martin avec Feu et Sang et ses autres œuvres littéraires est prêt pour davantage d’adaptations. Et même si l’aspect conséquent des romans semble parfait pour être repris en épisodes, force est de constater que des longs-métrages ont déjà réussi à présenter des œuvres aussi vastes, à l’image du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Mais en attendant d’en découvrir davantage sur le potentiel premier film Game of Thrones, les spectateurs découvriront la saison 3 de House of the Dragon ou encore la série A Knight of the Seven Kingdoms.