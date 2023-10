Qui est Ouroboros dans la saison 2 de Loki ? Décryptage du nouveau personnage délirant

L’épisode 1 de la saison 2 de Loki a accueilli les fans de Marvel avec un nouveau personnage excentrique : Ouroboros, également connu sous le nom d’O.B., interprété par Ke Huy Quan. Voici ce qu’il faut savoir sur lui.

La deuxième saison ne perd pas de temps : après que Sylvie ait renvoyé Loki au Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) et tué Kang, alias Celui qui demeure, notre dieu de la malice est maintenant pris dans des “errances temporelles”, se retrouvant projeté d’une temporalité à une autre, visitant contre son gré passé, présent et futur.

Alors qu’il est d’abord poursuivi par Mobius et son équipe, il parvient finalement à retourner au TVA qu’il connaît (et qui le connaît), où ses compagnons consentent enfin à écouter ses avertissements sur ce qui pourrait bien arriver si la chronologie n’est pas réparée à temps. Mais pour Mobius, la priorité est toute autre : il faut réparer Loki, et mettre fin à ses voyages temporels intempestifs – et douloureux. C’est ainsi que notre duo se retrouve devant Ouroboros, le réparateur attitré du TVA.

Décryptage du personnage d’Ouroboros dans la saison 2 de Loki

Ouroboros, joué par Ke Huy Quan, est le chef du Bureau des Réparations au TVA. Il y travaille depuis des milliers d’années.

Lorsque Loki et Mobius arrivent pour la première fois au B.R., il révèle qu’il n’a pas eu de visiteurs depuis 400 ans. Il passe tout son temps à bricoler des choses cassées. Et quand on dit tout son temps, c’est littéralement : “Ça s’accumule si je fais une pause, alors je n’arrête pas. Jamais. Je ne dors pas.” dit-il.

Mais en réalité, le personnage s’est trouvé un moment pour une autre activité : celle d’écrire le guide du TVA, que tout employé modèle est censé avoir sur son bureau.

Ke Huy Quan n’en est pas à son coup d’essai pour les rôles jouant avec les multivers. L’acteur, d’abord connu dans ses jeunes années au cinéma pour Indiana Jones et le Temple Maudit ou Les Goonies, a été récompensé aux Oscars pour son rôle dans Everything Everywhere All at Once des Daniels (Daniel Scheinert et Daniel Kwan).

Il a expliqué, pour une interview de Marvel, qu’il était “terriblement nerveux et en même temps très, très excité” lorsqu’il a appris que Kevin Feige, président des studios Marvel, allait l’appeler pour un rôle.

“Au début, j’étais assez nerveux car c’est un personnage tellement bien écrit, je voulais lui rendre justice. J’ai assisté à beaucoup de réunions créatives avec nos producteurs et nos réalisateurs. Je m’asseyais, et je les inondais de questions parce que je voulais faire honneur à ce personnage merveilleusement créé par notre scénariste et producteur.“

Pourquoi Ouroboros porte-t-il ce nom dans la saison 2 de Loki ?

Ouroboros tel qu’il apparaît à l’écran a été écrit pour la série Loki, mais des indices de la mythologie scandinave et des comics Marvel peuvent expliquer le personnage, et le choix de son nom.

On peut citer par exemple la créature du même nom, gigantesque serpent se mordant la queue et symbole du recommencement et de l’infini, très similaire au Jörmungand de la mythologie nordique. Ce dernier est le fils du dieu Loki dans les contes scandinaves, et grandit tellement qu’il finit par entourer le monde en maintenant les océans en place. Mais il y a aussi l’Oculus Ouroboros des comics Doctor Strange, un conduit pour la magie qui prend la forme de deux serpents se mordant la queue.

En parlant d’O.B., le producteur exécutif de la série Kevin Wright a expliqué auprès d’Entertainment Weekly que “son travail consiste essentiellement à vérifier que chaque pièce de technologie, chaque ordinateur, le moindre objet fonctionne au TVA. Il les a soit conçus, soit réparés, et les maintient en état de marche.“

On a hâte de voir la suite de la saison 2 de Loki pour en découvrir davantage sur le personnage et assister à ses interactions loufoques avec nos héros.