Qui est Morgoth dans Le Seigneur des Anneaux ? Tout savoir sur le maître de Sauron

S’il y a bien un nom qui inspire autant la terreur que celui de Sauron dans l’univers du Seigneur des Anneaux, c’est celui de Morgoth.

Alors que la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir va bientôt débarquer sur Prime Video, l’ombre de Morgoth plane au-dessus de la Terre du Milieu. Bien que mentionné, le personnage n’a jamais été vu. Et si Les Anneaux de Pouvoir n’en révèle pas beaucoup à son sujet, on peut tout de même avoir des références sur le tout premier Seigneur des Ténèbres ici et là. Mais pour en apprendre davantage sur lui, c’est vers les livres qu’il faut se tourner.

Bien que Sauron soit le grand antagoniste du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir insiste pour rappeler le nom de Morgoth. Chaque fois que cela arrive, des frissons parcourent l’échine, et non sans raison.

Le mal dans Le Seigneur des Anneaux est ressenti comme une force omniprésente, planant au-dessus de tous et attendant de revenir au moindre signe de faiblesse. Et c’est pourquoi l’histoire de Morgoth est un chapitre sombre du lore qui mérite d’être connu.

Qui est Morgoth ?

Morgoth est un Ainur qui est devenu le premier Seigneur des Ténèbres durant le Premier Âge, ayant alors pour ambition de conquérir la Terre du Milieu en détruisant les civilisations. Dans le contexte des Anneaux de Pouvoir, il est le maître de Sauron.

D’abord connu sous le nom de Melkor, il était le plus puissant des Valar (terme elfique désignant les plus puissants des Ainur créés par Eru Ilúvatar) avant d’être déchu de ce titre. Par la suite, Sauron est devenu son successeur après sa défaite. L’objectif ultime de Sauron est de réaliser la vision de Morgoth pour la Terre du Milieu.

En choisissant de ne pas suivre les instructions de son créateur lors de la création d’Arda durant l’Ainulindalë, Melkor s’est de plus en plus éloigné d’Ilúvatar et des autres Ainurs, l’amenant à être chassé une première fois. C’est là, errant seul dans l’obscurité d’Arda, qu’il a commencé à se replier encore plus vers les ténèbres. Il va alors décider de se rebeller contre son créateur en voulant corrompre le monde, devenant par conséquent le tout premier Seigneur des Ténèbres au cours du Premier Âge.

Malgré les importantes pertes suite à son ascension au pouvoir, les Elfes et d’autres races se sont quand même levés pour le vaincre et l’emprisonner. De plus, ses armées et sa main droite, à savoir Sauron (sous la forme de Halbrand dans Les Anneaux de Pouvoir), ont survécu dans divers recoins de la Terre du Milieu.

Ses origines

Les Anneaux de Pouvoir n’a pas clarifié l’origine de Morgoth, mais dans les ouvrages de Tolkien, il a développé un profond ressentiment envers son créateur et ses compagnons Valar.

Il a commencé à s’immiscer dans la magie noire et était également connu pour être incroyablement intelligent et puissant. Inutile de dire qu’il avait un ego. Il aspirait à être lui-même un créateur, et non le jouet d’un autre. Il a pu créer des armées en rassemblant et en créant des orques, des trolls, des dragons et d’autres créatures qu’il a perverties.

Ses actions ont finalement conduit à la Guerre de la Grande Colère à la fin du Premier Âge. Cela a été une bataille dévastatrice pour le Beleriand, situé à l’origine au nord-ouest de la Terre du Milieu, mais qui a coulé sous l’océan en raison de la violence de l’affrontement entre les forces des Valar et celles de Morgoth.

Cette histoire est racontée dans Le Silmarillion, le livre sur lequel la série Les Anneaux de Pouvoir est basée. Cependant, la série a pris des détours par rapport au lore établi, elle pourrait donc s’orienter différemment par rapport à certains détails précis.

Les Valar ont aidé de manière inattendue les Ñoldor, attaquant Morgoth depuis Aman et finissant par remporter la bataille.

Les balrogs et les orques de Morgoth ont été massacrés, puis Morgoth a déployé une dernière arme : des dragons ailés, avec notamment Ancalagon le Noir. Des batailles aériennes entre les forces restantes de Morgoth et les Grands Aigles (aussi connus sous le nom d’Aigles de Manwë) ont suivi, ces derniers l’emportant finalement.

Complètement vaincu, Morgoth s’est terré profondément dans ses mines en tentant de s’enfuir, avant que les Valar ne le paralysent et l’enchaînent grâce à Angainor. Banni de la Terre, il a alors été jeté dans le vide intemporel à travers les Portes de la Nuit.

Où est Morgoth pendant Les Anneaux de Pouvoir ?

Morgoth a déjà été vaincu et emprisonné lorsque l’histoire des Anneaux de Pouvoir commence. Nous avons seulement vu Morgoth dans un bref et sombre flashback.

Cela ne signifie pas que sa présence n’est pas ressentie. La saison 1 s’est ouverte avec Galadriel, se demandant si le mal avait vraiment été éradiqué ou s’il attendait simplement son heure tapi dans l’ombre. La mission de l’elfe était de détruire Sauron, le successeur Morgoth.

La série a confirmé l’absence de Morgoth lors de l’introduction de Sauron, « À la fin, Morgoth serait vaincu. Mais non sans avoir causé beaucoup de chagrin, car ses orques s’étaient répandus dans chaque recoin de la Terre du Milieu. Se multipliant encore et encore sous le commandement de son plus fidèle serviteur, le sorcier cruel et rusé. Ils l’appelaient Sauron. »

Maintenant que l’identité de Sauron a été révélée, le nouveau Seigneur des Ténèbres est ici et a pris le contrôle des restes de l’armée de Morgoth.

Les pouvoirs de Morgoth

Bien que seules sa magie noire et sa capacité de métamorphose aient été évoquées dans Les Anneaux de Pouvoir, les pouvoirs de Morgoth faisaient de lui l’une des créatures les plus redoutables de l’histoire de la Terre du Milieu.

Ses capacités étaient surpassées uniquement par son créateur, Eru Ilúvatar.

Immortalité / longévité accrue

Force physique immense

Malédiction

Métamorphose

Pyrokinésie

