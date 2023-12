Le nouveau rapport annuel a révélé quelle série a été la plus piratée en 2023. Et c’est une production HBO qui remporte la palme.

Le piratage atteint des sommets dans le monde entier. Fut un temps, on se procurait des fichiers douteux ou des copies de très mauvaises qualités, parfois filmées directement depuis la salle de cinéma. Mais de nos jours, les moyens pour accéder à du contenu ne manquent pas, et face à la multiplication de plateformes payantes, de nombreux spectateurs préfèrent opter pour l’illégal.

On estime actuellement que le contenu piraté est visionné plus de 230 milliards de fois chaque année, plus de 80 % du piratage mondial provenant de services de streaming illégaux et de torrent. Et les séries sont celles qui en souffrent le plus, avec des centaines de milliards d’épisodes diffusés chaque année.

Si 2023 a été la meilleure année de la décennie pour les séries télévisées, il y a également eu pas mal de piratage. Et une production en particulier a été recherchée plus que les autres.

The Last of Us est la série la plus piratée de 2023

The Last of Us est la série la plus téléchargée illégalement de 2023, selon Torrent Freak.

Ce qui n’est pas très étonnant en soi. HBO est un habitué du titre, après que House of the Dragon l’ait remporté en 2022, remplaçant son prédécesseur Game of Thrones sur le podium. Le studio avait eu droit à un bref répit en 2020 et 2021, ces années ayant été celles de WandaVision puis The Mandalorian.

En France, la série est sortie bien après les autres pays : la plateforme OCS ayant perdu les droits de diffusion des productions HBO, The Last of Us est restée longtemps indisponible malgré une sortie chez nos voisins. Si Amazon et le Pass Warner ont réussi à rattraper le train en cours de route, il est évident que de nombreux spectateurs n’ont pas eu envie de patienter bien sagement alors qu’on parlait d’une des séries les plus attendues de l’année et que les spoilers abondaient sur les réseaux sociaux.

Les 10 séries les plus téléchargées illégalement en 2023

Vous pouvez consulter la liste complète des séries les plus téléchargées illégalement ci-dessous :

“Il convient de noter que ce classement se fonde sur le trafic BitTorrent, qui ne représente qu’une petite partie du paysage du piratage. La plupart des gens utilisent aujourd’hui des sites et services de streaming, qui ne divulguent généralement pas les statistiques de visionnage“, a souligné le média.

Il est à prendre également en compte le fait qu’aucune sortie Netflix ne figure sur la liste. Il y a probablement une raison simple à cela : au troisième trimestre de 2023, la plateforme de streaming comptait plus de 247 millions d’abonnés payants à l’internationale, malgré les hausses de prix et les restrictions sur le partage de mots de passe de l’année. Ce qui représente une avance confortable de 20 % sur Prime Video, qui compte environ 200 millions de clients, tandis que Disney+ et Max totalisent 232 millions d’abonnés.

Si vous souhaitez regarder The Last of Us en attendant la saison 2, c’est sur le Pass Warner que ça se passe, et que vous pouvez retrouver chez Amazon Prime Video.