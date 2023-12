Quel âge a Lizzie dans la saison 5 de Virgin River ?

Lizzie a vécu une véritable aventure dans Virgin River, avec pour point culminant une grande nouvelle dans la saison 5. Mais après une telle révélation, vous pourriez vous demander : quel âge a-t-elle ?

Reprenant les livres de Robyn Carr, Virgin River donne vie aux personnages de la ville éponyme sur le petit écran, tout en apportant quelques modifications narratives en cours de route. Dans la version de Netflix, Lizzie est introduite dans la saison 2 en tant qu’adolescente rebelle envoyée à Virgin River pour vivre avec sa tante Connie.

Mais avec le temps, et avec l’aide des habitants locaux, Lizzie commence à mûrir et acquiert une appréhension plus nuancée de la vie et des responsabilités. Dans la saison 5, en pleine catastrophe de feu de forêt, la maire Hope embauche Lizzie comme sa cheffe de cabinet. Du côté de sa vie personnelle, la jeune fille est en couple avec Denny… et le duo reçoit une grande nouvelle dans le dernier épisode de la première partie.

Décision est prise de garder le bébé, ce qui soulève d’autres questions. Notamment l’âge de Lizzie dans la saison 5 de Virgin River. Attention, spoilers de la saison 5 droit devant.

Quel âge a Lizzie dans Virgin River ?

Dans la version de Virgin River produite par Netflix, Lizzie (Sarah Dugdale) est censée avoir 19 ans. Et comme il s’est écoulé environ six mois entre la première et la cinquième saison, on peut en déduire qu’elle a 19 ou 20 ans.

Le temps s’écoule beaucoup plus lentement dans la version télévisée de la série – ce qui explique aussi pourquoi Charmaine a semblé être enceinte si longtemps. À présent que Lizzie a pris la relève, on peut s’attendre à ce que son état soit le point central de son intrigue personnelle dans Virgin River pendant un certain temps.

L’âge de Lizzie a récemment été remis en question à la lumière de ce détail de l’intrigue, car il a été considérablement modifié par rapport aux livres. Dans les romans de Robyn Carr, Lizzie n’a que 14 ans, mais les scénaristes l’ont vieillie dans la série pour permettre des thèmes plus adultes autour du personnage.

Des spectateurs inquiets pour le bébé de Lizzie dans Virgin River

Bien qu’il ait été intéressant de voir ses progrès et son évolution au fil des cinq saisons, certains spectateurs se sont sentis inquiets concernant sa grossesse, surtout après la fausse couche de Mel et Jack dans la première partie de la saison 5.

Un internaute a même offert sa prédictions sur ce qui pourrait arriver au bébé, dans un fil Reddit dédié à la sous-intrigue : “Je vais faire une prédiction – Pour un certain nombre de raisons, des plus dramatiques (comme Lizzie qui meurt en accouchant) aux moins dramatiques (Lizzie a des doutes et décide de voyager avec Denny tant que sa maladie de Huntington le permet), le résultat final sera que Mel & Jack finissent par avoir le bébé.“

Cela reste à la discrétion des scénaristes : il faudra attendre la saison 6 de Virgin River, voire plus loin encore, pour en découvrir davantage sur l’avenir du bébé de Lizzie et Denny.

