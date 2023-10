Quel âge a Loki dans le MCU et les comics ?

Cela fait déjà un bon bout de temps que Loki sème la terreur chez Marvel, films, séries et comics confondus. Mais depuis quand exactement ? Car l’âge du dieu de la malice peut parfois être difficile à estimer avec précision.

Loki est un dieu : celui de la malice. Il peut s’asseoir au panthéon des divinités nordiques aux côtés de son frère, Thor, et on nous répète souvent que les Asgardiens sont des êtres quasi-immortels. D’accord, mais ça manque un peu de clarté. Incarné par Tom Hiddleston dans le MCU depuis 2001 dans le premier film Thor, le personnage a souvent dénoté avec les versions des comics, rendant le problème encore plus insoluble. Car dans les bandes dessinées aussi, il a été sujet à de nombreux changements dans son allure ou son évolution, rendant son âge toujours plus difficile encore à déterminer. Qu’en est-il vraiment ?

Quel âge a Loki dans les comics Marvel ?

L’âge de Loki n’a jamais été clairement défini dans les comics estampillés Marvel, et il en va de même pour la plupart des Asgardiens : c’est évidemment en grande partie dû à leur grande longévité. Thor a souvent regretté que la vie de ses amis sur Terre passe en un clin d’œil, quand lui continue d’exister sans ressentir le temps de la même façon.

La meilleure supposition est que les Asgardiens ont plusieurs milliers d’années. On pourrait même supposer qu’ils sont proches des millions d’années, si l’on s’accorde sur le lore autour du Ragnarok et du fameux cycle de renaissance dont ils peuvent bénéficier.

Quel est l’âge de Loki dans le Marvel Cinematic Universe ?

marvel studios

La version de Loki que nous voyons dans la saison 2 de sa série éponyme a environ 1 047 ans. Une information qui a pu être obtenue grâce au besoin insatiable du MCU de se montrer toujours plus explicite concernant sa chronologie, expliquant absolument tout ce qui peut l’être.

Dans le prologue du film Thor, Odin combat des géants de glace en 965 après JC. C’est au même moment que le roi des Asgardiens sauvera le bébé Loki, faisant de lui son fils en décidant de lui cacher sa vraie nature – provoquant au passage la colère et le sentiment de trahison du dieu de la malice, qui l’accompagneront dans toutes ses aventures.

Loki est censé mourir dans le film Infinity War, en 2018. Il aurait alors 1053 ans au moment de son décès. À condition, bien entendu, qu’il ne revienne pas une énième fois. La version de la série Loki de Disney, elle, a été retirée du flux du temps durant les événements du film Avengers de 2012.

Si on part du principe que quelques jours seulement se sont écoulés entre son arrivée au Tribunal des Variations Anachroniques et la saison 2, alors on peut raisonnablement estimer que l’anti-héros est âgé de 1047 ans dans la série de Disney+. Quant à son interprète, Tom Hiddleston, il est né en 1981 et a donc 42 ans dans la saison 2 de Loki.

