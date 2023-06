Que se passe-t-il à la fin d’Indiana Jones 5 ?

Après de longues années d’attente, Indiana Jones 5, également connu sous le nom d’Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, a enfin fait son entrée dans les salles obscures. Alors que ce cinquième volet clôt officiellement les aventures du célèbre archéologue interprété par Harrison Ford, voici ce qu’il faut retenir de la fin.

Après un quatrième volet qui a peiné à convaincre les fans de la saga, Harrison Ford a revêtu à nouveau le chapeau du célèbre archéologue pour une ultime aventure. De la même façon, dans le Cadran de la Destinée, sur le point de prendre sa retraite, Indiana Jones se voit contraint de rempiler une dernière fois pour récupérer le cadran d’Archimède.

Pour l’heure ce dernier volet a reçu un accueil mitigé, certains jugeant que le Cadran de la Destinée était la meilleure façon pour le personnage de tirer sa révérence, tandis que d’autres pointent du doigt que comme le quatrième volet, il est loin d’égaler les trois premiers films et se retrouve réduit à en rediffuser des séquences.

Lucasfilm LTD Alors qu’il était sur le point de prendre sa retraite, Indiana Jones reprend finalement du service.

Qu’ils soient emballés ou déçus, la fin du Cadran de la Destinée est sur toutes les lèvres, voici pourquoi.

La suite de l’article contient des spoilers, passez votre chemin si vous n’avez pas encore vu Indiana Jones 5.

Explication de la fin d’Indiana Jones 5

La grande nouvelle à la fin d’Indiana Jones 5 est que le fameux Cadran de la Destinée fonctionne réellement. Cependant, à cause de quelques erreurs de calcul anciennes, dues à la dérive des continents, Indiana, Helena et Teddy sont renvoyés à l’époque d’Aristote, et non en 1939.

Voller et Klaber ont fait le même voyage, mais leur voyage dans le temps prend brutalement fin lorsque leur avion s’écrase.

Indy rencontre réellement Aristote, et croyant ses jours comptés à cause de la balle dans sa poitrine, il décide de rester. “J’ai imaginé cela… Je l’ai étudié toute ma vie” dit-il à Helena, insistant pour qu’elle retourne en 1969 sans lui. “Je vais bien… J’ai besoin de faire ça.”

Mais bien sûr Helena, fidèle à elle-même n’en fait qu’à sa tête, elle l’assomme et l’archéologue se réveille finalement dans son appartement à New York, se remettant toujours de sa blessure par balle. “Tu es censé être ici” lui dit Helena. “Pour qui?” demande alors Indy, lorsque Marion, l’amour de sa vie, entre chez lui.

Une fin heureuse pour Indiana Jones

Nous apprenons grâce au Cadran de la Destinée que le couple s’est éloigné depuis la mort de leur fils, mais le fait qu’Indiana ait frôlé la mort les réunit. Ils partagent leur peine et revivent de multiples moments passés ensemble.

Le film se termine avec Indy et Marion s’embrassant dans sa cuisine, la fin la plus heureuse possible pour Indiana Jones. Cependant, la caméra se focalise brièvement sur son chapeau suspendu à une corde à linge. Et tandis que l’écran s’assombrit, la main d’Indy se tend par la fenêtre pour le saisir, suggérant que ses aventures ne sont pas tout à fait terminées.

Tout comme le film en lui même, cette fin a fait débat.