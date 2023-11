Que faut-il voir avant de regarder The Marvels au cinéma ?

The Marvels est disponible dans les salles françaises depuis le 8 novembre. Et si vous ne voulez rater aucun point du scénario, voici ce qu’il faut regarder avant d’aller voir le film.

Ça commençait mal pour The Marvels : annoncé comme une grosse déception et très vite considéré comme un futur gros échec du Marvel Cinematic Universe après des avant-premières peu convaincantes, le film semble être une bonne surprise pour les fans du MCU.

Avec Brie Larson, Teyonah Parris et Iman Vellani au casting, ce nouveau bébé des écuries Marvel se veut résolument féminin mais aussi annonciateur de grandes choses pour la suite de la saga sur le multivers. Et puis, il y a plein de chats. Forcément, avec des arguments qui ronronnent aussi fort (un peu trop parfois), The Marvels avait bien droit à sa chance.

Mais qu’est-ce qu’il faut voir avant d’aller acheter son ticket de cinéma ? Voici les œuvres majeures à privilégier avant d’aller assister aux aventures de Carol Danvers et compagnie dans les salles obscures.

Que regarder avant de voir The Marvels

Prenez bien en compte que cette liste n’est en aucun cas exhaustive. Parce que Marvel étant Marvel, les liens entre chaque film et série tendent à imposer pas mal de devoirs aux spectateurs désireux de comprendre tous les clins d’œil.

Si vraiment vous vouliez absolument tout comprendre, vous auriez tout intérêt à connaître par cœur le MCU. Mais parce que tout le monde n’a pas autant de congés à poser avant chaque sortie des studios Marvel, on vous propose une liste de trois film et séries qu’il faut privilégier avant de regarder The Marvels.

1 – Captain Marvel

marvel studios

De quoi ça parle : Captain Marvel est une guerrière extraterrestre Kree qui se retrouve au milieu d’une bataille intergalactique entre son peuple et les Skrulls. Vivant sur Terre en 1995, elle a des souvenirs récurrents d’une autre vie en tant que pilote de l’US Air Force, Carol Danvers. Avec l’aide de Nick Fury, Captain Marvel tente de découvrir les secrets de son passé tout en maîtrisant ses superpouvoirs pour mettre fin à la guerre contre les maléfiques Skrulls.

C’est ici que nous voyons pour la première fois la relation entre Carol et Monica Rambeau, notamment grâce à sa mère Marie.

Captain Marvel est disponible sur Disney+

2 – WandaVision

marvel studios/disney

De quoi ça parle : Trois semaines après les événements d’Avengers: Endgame, Wanda Maximoff (alias la Sorcière Rouge) et Vision mènent une vie suburbaine idyllique dans la ville de Westview dans le New Jersey, en essayant de dissimuler leur véritable nature. Alors que leur environnement commence à traverser différentes décennies et qu’ils passent par divers formats télévisuels, le couple soupçonne que les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être.

Le traitement de Monica par Wanda dans WandaVision la conduit à obtenir des pouvoirs qu’elle n’avait pas auparavant, et que nous reverrons dans The Marvels.

WandaVision est disponible sur Disney+

Miss Marvel

marvel studios/disney

De quoi ça parle : Kamala Khan est une jeune fille de 16 ans, fan des Avengers, qui a du mal à trouver sa place jusqu’à ce qu’elle acquière ses propres pouvoirs.

The Marvels marque l’expérience ultime pour Kamala, qui se retrouve enfin en présence de son héroïne Captain Marvel pour la première fois.

Miss Marvel est disponible sur Disney+

The Marvels est sorti en salles le 8 novembre 2023 en France.