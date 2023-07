Quand va sortir la partie 2 de la saison 3 de The Witcher ?

La saison 3 de The Witcher est arrivée sur Netflix avec sa première partie, mais alors quand sortira la deuxième ? Tout ce que vous devez savoir.

Le monde de The Witcher est sur le point de changer. Nous sommes maintenant à la troisième saison, sans parler des spin-offs Blood Origin et Nightmare of the Wolf, mais un grand changement est en vue : Henry Cavill va quitter le rôle de Geralt et c’est Liam Hemsworth qui va le remplacer.

“En tant que fan de The Witcher, je suis aux anges d’avoir l’opportunité de jouer Geralt de Riv. Henry Cavill a été un Geralt incroyable et je suis honoré qu’il me passe les rênes et me permette de prendre les lames du Loup Blanc pour le prochain chapitre de son aventure“, a-t-il écrit dans une déclaration.

Après les cinq premiers épisodes de la partie 1, les fans sont curieux de savoir quand va sortir la deuxième et dernière partie de la saison 3 sur Netflix. Tout ce que vous devez savoir.

La deuxième partie de la saison 3 de The Witcher sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 27 juillet 2023.

Les cinq prochains épisodes seront tous disponibles à cette même date, ne vous inquiétez donc pas d’avoir à en regarder un chaque semaine.

Le synopsis officiel de la troisième saison est le suivant : “Le destin les a réunis. Des forces malignes veulent les déchirer. Alors que la guerre couve sur le Continent, Geralt et Yennefer luttent pour assurer la sécurité de Ciri.”

La première partie de la saison 3 de The Witcher est actuellement disponible en streaming sur Netflix.