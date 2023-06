Quand Spider-Man : Across the Spider-Verse sera disponible en streaming ?

Quand pourrons-nous regarder Spider-Man : Across the Spider-Verse en streaming ? La suite tant attendue est enfin disponible au cinéma, mais voyons également quand nous pourrons la visionner en streaming.

Across the Spider-Verse débarque cinq ans après Into the Spider-Verse, le premier volet couronné d’un Oscar, où Sony nous a éblouis avec un multivers animé à couper le souffle et avec l’introduction de Miles Morales.

Ce nouveau film plonge encore plus profondément dans des réalités alternatives tout en affrontant des centaines d’autres Spider-Man, ainsi que la Tâche.

“Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d’en protéger l’existence. Mais lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu’il aime le plus.” nous révèle le synopsis.

Avec le film actuellement en salles, certains se demandent si Spider-Man: Across the Spider-Verse est disponible en streaming, et si ce n’est pas le cas, quand pourront-ils le regarder chez eux. Tout ce que nous savons.

Spider-Man: Across the Spider-Verse est-il disponible en streaming ?

Non, Spider-Man: Across the Spider-Verse n’est pas encore disponible en streaming. Mais il le sera, peut-être plus tôt que vous ne le pensez.

Il a été exclusivement projeté dans les cinémas à partir du 2 juin 2023, où il est toujours à l’affiche.

Quand Spider-Man: Across the Spider-Verse sera-t-il disponible en streaming ?

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune date officielle, Spider-Man : Across the Spider-Verse pourrait sortir en version numérique au mois d’août, selon les créateurs du film. On ne sait pas encore si cette sortie inclura Netflix ou d’autres services de streaming.

À l’origine, la date du 18 juillet 2023 avait été donnée par The Hollywood Handle, mais l’un des principaux scénaristes et producteurs du film, Christopher Miller, a contesté cette information sur Twitter, affirmant que le film ne sortirait qu’au mois d’août au plus tôt.

Selon l’accord conclu entre Sony et Netflix à partir de 2022, “tous les films seront en streaming exclusivement sur Netflix après leur sortie en salles et leur distribution à domicile”, comme l’indique Variety.

“La première fenêtre de diffusion commence généralement environ neuf mois après la sortie d’un film en salle, bien que ce calendrier peut-être été accéléré pour Netflix”, ajoute le média, les films restant sur Netflix pendant une fenêtre de 18 mois avant de pouvoir être disponibles sur d’autres plateformes telles que Disney+.