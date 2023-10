Quand sort l’épisode 2 de la saison 2 de Loki ?

Loki a fait son retour triomphant dans une saison 2 de sa série solo. On vous donne et la date exacte de la diffusion de l’épisode 2 pour suivre les aventures du dieu de la malice.

Dès l’épisode 1 de la saison 2 de Loki, on nous a fait replonger dans les aventures du dieu Asgardien au cœur du Tribunal des Variations Anachroniques, directement après les événements de la première saison. Kang (alias Celui qui demeure) assassiné par Sylvie, et Loki tourmenté par des errances temporelles, les spectateurs n’ont pas eu le temps de souffler.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La chronologie sacrée du TVA se divisant en d’innombrables branches menaçant de détruire le Cœur Temporel du Tribunal, nos héros Loki, Mobius et le petit nouveau et déjà culte Ouroboros ont déjà dû se lancer dans des manipulations mortelles de l’espace-temps. Quand les spectateurs pourront-ils assister au reste ? On vous dit tout.

Le dieu viking pourra reprendre le cours de ses mésaventures au sein d’un MCU en plein chaos le vendredi 13 octobre… et il faudra se lever tôt si vous espérez être premier à y assister : l’épisode 2 de la saison 2 de Loki sera diffusé à 3h du matin en France, sur Disney+.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La plateforme de streaming a changé sa stratégie de sortie des épisodes. Habitué jusque-là à diffuser les différents chapitres de ses séries dans la matinée, Disney+ préfère à présent avancer les heures de sortie pour augmenter ses audiences, comme c’était le cas avec sa série Ahsoka, dépeignant l’histoire de l’héroïne Jedi dans l’univers de The Mandalorian et plus globalement Star Wars.

Il va donc falloir s’habituer à veiller tard, ou couper les réseaux sociaux pour éviter tout spoiler…