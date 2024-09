Quand les Anneaux de Pouvoir ont-ils été forgés dans l’univers du Seigneur des Anneaux ?

New Line Cinema

La série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon revient sur un événement majeur pour la Terre du Milieu : la fabrication des Anneaux de Pouvoir. Le moment où ils ont été forgés et leur nombre sont des détails importants dans l’univers de Tolkien.

La trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson suivait Frodon Sacquet, Sam Gamegie et la fameuse Communauté de l’Anneau alors qu’ils ont pour mission de se rendre sur la Montagne du Destin pour détruire l’Anneau Unique, un puissant artefact appartenant à Sauron, le Seigneur des Ténèbres.

Cette épopée se déroule au cours du Troisième Âge de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien, tandis que la série Les Anneaux de Pouvoir se situe quant à elle à une époque inexplorée : le Deuxième Âge (D.A.). Les showrunners JD Payne et Patrick McKay ont ainsi développé l’histoire de cette période jusqu’alors méconnue du grand public en s’inspirant du Silmarillion.

Comme le suggère le titre de la série Prime Video, cette dernière explore donc la forge de ces objets sacrés, et la saison 2 des Anneaux de Pouvoir les mettra fortement en avant.

Quand les Anneaux de Pouvoir ont-ils été créés ?

Les Anneaux de Pouvoir ont été forgés pendant le Deuxième Âge de la Terre du Milieu. Cette période s’étend sur environ 3 400 ans, décrite par Tolkien comme « les années sombres pour les Hommes de la Terre du Milieu, mais les années de gloire de Númenor. »

New Line Cinema

Bien que nous ayons découvert le royaume insulaire dans l’épisode 3 de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, Númenor est voué à tomber en 3319 D.A., soit 22 ans avant la grande bataille qui marque la fin du Deuxième Âge et le début du Troisième.

Cependant, les anneaux ont été forgés bien plus tôt. Selon la chronologie de Tolkien, les anneaux ont commencé à être forgés vers 1500 D.A. Cependant, les trois anneaux elfiques de Celebrimbor ont été achevés environ 90 ans plus tard, et Sauron a forgé l’Anneau Unique 10 ans après cela.

Ainsi, tous les anneaux ont été forgés entre 1500 et 1600 D.A.

Qui a forgé les Anneaux ?

Les tout premiers anneaux magiques en 1200 D.A. ont été créés par le Gwaith-i-Mírdain, la guilde de forgerons d’Eregion, qui est dirigée par Celebrimbor, le petit-fils de Fëanor. Tout commence avec l’arrivée d’un certain Annatar dans la région, qui n’est autre que Sauron.

amazon mgm studios

Celebrimbor a forgé les Trois Anneaux des Elfes seul, et Sauron ne les a jamais touchés.

Sauron a secrètement forgé l’Anneau Unique dans les profondeurs de la Montagne du Destin, lui conférant le pouvoir de dominer les autres anneaux.

Combien d’Anneaux de Pouvoir existent-ils ?

Il y a 20 Anneaux de Pouvoir, répartis entre les Elfes, les Nains, les Hommes et enfin Sauron.

Il est important de se rappeler du poème de l’Anneau de Tolkien, récité par Galadriel dans la bande-annonce de la série :

« Trois anneaux pour les rois Elfes sous le ciel,

Sept pour les seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre,

Neuf pour les Hommes, mortels destinés au trépas,

Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône

Dans le Pays de Mordor où s’étendent les Ombres.

Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver,

Un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier,

Au Pays de Mordor où s’étendent les Ombres. »

Les forgerons Elfes ont forgé 19 anneaux, Celebrimbor ayant fabriqué les trois plus puissants anneaux seul. Ils ont été nommés Narya, l’Anneau de Feu, Nenya, l’Anneau de l’Eau, et Vilya, l’Anneau de l’Air.

Et pour celles et ceux qui souhaiteraient en apprendre encore davantage, vous pouvez consulter notre guide sur les Istari, ainsi que celui sur Tom Bombadil. Voici également un guide de tous les personnages de la série Les Anneaux de Pouvoir.