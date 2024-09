Le prochain film Le Seigneur des Anneaux pourrait ramener cet acteur culte de la trilogie originale

Le prochain film Le Seigneur des Anneaux, intitulé The Hunt for Gollum, permettra aux habitants de la Terre du Milieu de faire leur retour sur grand écran, et cette star de la trilogie originale a elle aussi été invitée à revenir.

En 2003, Peter Jackson a clôturé sa trilogie désormais culte du Seigneur des Anneaux avec Le Retour du Roi. Et après plus de deux décennies, la franchise ne cesse d’être développée : nous avons eu droit à une autre trilogie, à savoir celle du Hobbit, dans les années 2010, puis à la série controversée Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video. Prochainement, les fans pourront même découvrir un film d’animation, La Guerre des Rohirrim, dont la sortie en salle est prévue pour la fin d’année 2024.

Bien qu’il ne réalisera pas The Hunt for Gollum, Jackson officiera en tant que producteur sur ce nouveau long-métrage en live-action réalisé par Andy Serkis, connu notamment pour être l’interprète de Gollum dans les deux trilogies de Jackson. Fran Walsh et Philippa Boyens, co-scénaristes de la trilogie originale, sont également de retour.

Rien n’a été confirmé pour le moment, mais étant donné le titre, on peut s’attendre à ce que le film suive les expériences de Gollum avec Sauron dans le Mordor, avant qu’il ne tente de se rendre dans la Comté. Selon les appendices de Tolkien, c’est Gandalf qui envoie Aragorn en mission pour le trouver. C’est en quelque sorte un préquel (à strictement parler, la plupart des événements pourraient se dérouler entre le moment où Gandalf remet l’Anneau Unique à Frodon et son retour dans la Comté).

Mais alors, peut-on s’attendre à ce qu’Ian McKellen revienne dans le rôle de Gandalf ? Bien que nous n’ayons pas de réponse définitive à ce sujet, il a certainement été sollicité, et l’acteur semble enthousiaste à l’idée de reprendre le rôle du fameux Istar.

Lors d’un entretien avec le magazine The Big Issue, McKellen a déclaré : « L’enthousiasme pour Le Seigneur des Anneaux ne montre aucun signe de ralentissement… Je ne peux pas vous en dire plus. On m’a simplement dit qu’il y aurait d’autres films et que Gandalf y serait impliqué, et ils espèrent que je l’incarnerai à nouveau. Quand ? Je ne sais pas. Quel est le scénario ? Il n’est pas encore écrit. Alors ils feraient bien de se dépêcher. »

Si McKellen revient dans la peau de Gandalf, cela soulève alors des questions quant à un potentiel retour de Viggo Mortensen dans le rôle d’Aragorn. L’acteur serait probablement rajeuni numériquement, ou le film pourrait recaster le personnage.

Mortensen a abordé la possibilité de revenir en tant que roi du Gondor et d’Arnor dans une interview avec GQ en mai dernier. « J’aime jouer ce personnage. J’ai beaucoup appris en l’incarnant. J’ai beaucoup aimé le faire », a-t-il déclaré.

Cependant, il semble qu’il ait déjà exclu une reprise rajeunie. « Je ne le ferais que si j’étais vraiment adapté au rôle, en tenant compte de l’âge que j’ai maintenant, etc. Je ne le ferais que si j’étais à la hauteur du personnage. Ce serait ridicule de le faire autrement », a-t-il ajouté.

