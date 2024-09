Prime Vidéo dévoile le casting de la saison 5 de LOL : Qui rit, sort !

Alors que la saison 5 de l’émission LOL : Qui rit, sort ! est attendue par de nombreux fans, Prime Video a enfin dévoilé la liste des prochains candidats que l’on pourra retrouver au côté de Philippe Lacheau dans la nouvelle saison.

Lancée en 2021 sur Prime Video, LOL : Qui rit, sort ! est rapidement devenu l’un des programmes phares de la plateforme de streaming en France, de nombreux fans ayant été séduits par ce comedy show.

L’article continue après la publicité

Présentée par l’acteur Philippe Lacheau, le concept de l’émission est assez simple : enfermer plusieurs célébrités dans un même lieu pendant plusieurs heures avec un objectif, éliminer les autres en les faisant rire. Le dernier restant est le grand vainqueur, remportant ainsi plusieurs dizaines de milliers d’euros pour l’association de son choix.

L’article continue après la publicité

Un concept qui semble donc assez facile de prime abord, mais c’est sans compter les participants, car on y retrouve des humoristes et comédiens capables de décrocher un sourire à n’importe qui. Et alors que c’est Audrey Lamy qui a gagné la précédente édition en février 2024, beaucoup étaient impatients de découvrir qui seront les candidats de la nouvelle saison.

L’article continue après la publicité

Une attente qui touche enfin à son terme, puisque Prime Video a enfin dévoilé le nom des membres du casting de la saison 5 de LOL : Qui rit, sort !. Voici donc la liste des dix prochains invités de l’émission :

Artus

Camille Chamoux

Jérôme Niel

Fatou Kaba (aussi connue sous le nom de Fatou Guinea)

Cédric Doumbè

Muriel Robin

Vincent Dedienne

Marina Rollman

Alexandre Kominek

Fred Testot

Prime Video

Un casting qui ne diffère pas de d’habitude puisqu’on retrouve bien évidemment des acteurs, comédiens et humoristes et même d’anciens vidéastes, à la différence près que cette nouvelle édition accueille pour la première fois un sportif professionnel en la personne de Cédric Doumbè, pratiquant de MMA et champion de kick-boxing, connu notamment pour son “trashtalking”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une nouvelle saison qui promet également son lot de nouveautés, avec Prime Video qui présente la saison 5 de LOL : Qui rit, sort ! de la manière suivante : “Cette année, Fifi décide de renverser la table et bouleverse le jeu… pour surprendre nos 10 talents de cette nouvelle édition. À tout moment, sans prévenir, tout pourra basculer ! Des avantages inédits, jamais vus dans l’histoire de LOL : Qui rit, sort !, pourront redéfinir entièrement le déroulement de la partie. Dans cette saison 5, l’imprévisible règne en maître… et tout peut arriver !”

Pour le moment, il n’y a pas encore de date de sortie pour la saison 5 de LOL : Qui rit, sort !. Mais si l’on se fie aux saisons précédentes, qui sont toutes sorties entre février et avril, on peut donc s’attendre à ce que la prochaine saison débarque elle aussi sur Prime Video aux alentours de mars 2025.

L’article continue après la publicité

En attendant, vous pouvez consulter notre liste de tous les films et séries à découvrir en streaming ce mois-ci pour avoir un aperçu des nouveautés du moment.