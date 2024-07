Qui est Cassandra Nova ? Tout savoir sur l’antagoniste de Deadpool & Wolverine

Le nouveau film Deadpool & Wolverine va marquer les débuts de l’un des ennemis les plus mortels et les plus étranges des X-Men, Cassandra Nova.

Dans la bande-annonce officielle de Deadpool & Wolverine sortie en avril 2023, les fans avaient déjà pu avoir un aperçu de l’antagoniste principale du film, à savoir Cassandra Nova.

C’est l’actrice britannique Emma Corrin, connue principalement pour avoir incarné Diana Spencer (ou Lady Di) dans la série The Crown, qui va interpréter la super-vilaine dans le film Marvel, marquant ainsi ses débuts au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et si le film Deadpool & Wolverine est aussi attendu par le public, c’est non seulement parce qu’il permet le retour du Deadpool de Ryan Reynolds et du Wolverine de Hugh Jackman, mais aussi parce qu’il va introduire officiellement les mutants dans l’univers de Marvel Studios, et notamment une équipe en particulier : les X-Men. Car l’histoire de Cassandra Nova est intrinsèquement liée à celle des mutants, et surtout à celle de Charles Xavier, aka le Professeur X. Voici donc tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

L’article continue après la publicité

Cassandra Nova est un reflet sombre de Charles Xavier

Apparue pour la première fois dans les pages du comics New X-Men #114 de Grant Morrison et Frank Quitely sorti en 2001, Cassandra Nova n’est pas une mutante mais plutôt une Mummudrai qui, dans la culture Shi’ar, désigne une sorte de parasite sans corps composé d’énergie émotionnelle vivante. Un Mummudrai est alors l’opposé parfait d’un être.

L’article continue après la publicité

La créature qui allait par la suite être connue sous le nom de Cassandra Nova est donc apparue à Charles Xavier qui était encore dans l’utérus de sa mère. Elle a copié le code génétique de Charles afin de créer son propre corps, devenant ainsi la sœur jumelle du mutant. Mais Charles ayant pressenti qu’elle représentait une menace, il a tenté de la tuer à l’aide de ses pouvoirs naissants. Cassandra a alors été déclarée mort-née au moment de leur naissance.

L’article continue après la publicité

Cependant, la Mummudrai est parvenue à survivre sous forme de matière cellulaire chaotique, s’accrochant aux parois d’un égout pendant des décennies, pendant lesquelles elle a reconstruit sa forme physique tout en perfectionnant ses efforts pour imiter les traits humains.

L’article continue après la publicité

Percevant l’utérus dont elle avait pris conscience comme l’univers dans son intégralité, Cassandra pensait que seuls Charles et elle étaient réels. C’est pourquoi elle pensait que le tuer lui permettrait de maîtriser l’univers tel qu’elle le concevait.

L’article continue après la publicité

Préparant sa vengeance, une Cassandra Nova adulte a utilisé les Sentinelles pour détruire l’île mutante de Génosha, massacrant la moitié des mutants de la Terre. Elle a ensuite attaqué les X-Men et a utilisé Cerebra pour échanger de corps avec Xavier. Avant que Xavier ne puisse révéler qu’il a été piégé dans le corps de Cassandra, son cou a été brisé par Emma Frost en représailles pour l’attaque de Génosha. Il a ensuite été abattu par Cassandra, qui a désormais pris le contrôle de son corps.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Marvel Comics

Avec le corps de son “frère”, Cassandra a révélé la condition de mutant de Xavier au monde entier. Et lorsque le Fauve a découvert que l’ADN de Charles et celui de Cassandra étaient identiques, elle a mis le Fauve dans le coma pour protéger son secret. Suite à cela, Cassandra, qui est toujours dans le corps de Charles, est partie pour l’espace Shi’ar afin de retrouver l’épouse du Professeur X, à savoir l’Impératrice Lilandra.

L’article continue après la publicité

Après avoir semé le chaos dans l’empire Shi’ar, Cassandra a d’abord envoyé des membres de la garde impériale sur Terre afin d’éliminer les X-Men, avant de retourner elle-même à l’Institut Xavier afin de mettre la main sur Cerebra.

L’article continue après la publicité

Finalement, le plan de Cassandra Nova a été déjoué lorsqu’elle a tenté d’utiliser Cerebra à nouveau, cette fois-ci pour accéder à l’esprit des mutants de la Terre. Cependant, Jean Grey a pu sauver les souvenirs de Xavier avec ses propres pouvoirs télépathiques, les divisant et les stockant dans l’esprit d’autres mutants. Jean a ainsi pu ramener l’esprit de Charles dans son vrai corps.

L’article continue après la publicité

Privée de forme phyisque, Cassandra a alors été piégée par Emma Frost, qui a réussi à l’enfermer dans le corps métamorphe d’un garde impérial Shi’ar.

L’article continue après la publicité

Nova réapparaîtra au fil des ans, notamment comme manifestation traumatique d’Emma Frost dans Astonishing X-Men, et pour de vrai lorsque Jean Grey est ressuscitée dans X-Men Red. Elle a été vue pour la dernière fois dans les pages de Marauders, où Emma et Kate Pryde ont piégé Cassandra des millions d’années dans le passé.

L’article continue après la publicité

Avec les différents aperçus que l’on a pu avoir jusqu’à présent, nous avons eu la confirmation que Cassandra Nova sera bel et bien l’antagoniste principale du film Deadpool & Wolverine.

Cependant, nous ne savons pas encore exactement si cette Cassandra Nova sera l’être mythologique Shi’ar des comics ou si le film prendra une approche plus simplifiée du personnage, choisissant d’en faire une variante de Charles Xavier par exemple (Patrick Stewart est également fortement pressenti pour faire une apparition, bien que cela ne soit pas encore confirmé).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien qu’il n’y ait pas d’indicateur clair sur la manière exacte dont Cassandra Nova pourrait s’intégrer dans l’intrigue du film, il est à noter que cela pourrait avoir des conséquences graves pour un personnage secondaire : la favorite des fans de Deadpool, Negasonic Teenage Warhead.

Les rares apparitions de Negasonic Teenage Warhead dans les comics se situent dans les premières histoires de Cassandra Nova, faisant ses débuts en tant qu’étudiante des X-Men avec la capacité de voir l’avenir. Elle est sur Génosha sous la tutelle d’Emma Frost mais est explicitement tuée dans le massacre de Cassandra Nova.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien qu’elle soit ensuite réapparue comme une hallucination d’Emma traumatisée, le personnage serait ressuscité lors de l’événement Necrosha, changeant finalement son apparence pour ressembler davantage à son homologue cinématographique.

Et pour en apprendre davantage sur Deadpool & Wolverine, découvrez quel est cet antagoniste culte de l’univers Marvel qui a failli être introduit dans le film. Vous pouvez également consulter nos guides sur les variants de Deadpool que l’on pourra découvrir, à l’instar de Lady Deadpool et Dogpool.