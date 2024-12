Pourquoi Wicked est divisé en deux parties ? Le réalisateur explique son choix

Wicked est en salles depuis le 4 décembre 2024, mais la comédie musicale a été divisée en deux films : le réalisateur Jon M. Chu a expliqué ses raisons.

Le public français n’est pas un grand habitué des comédies musicales sur les planches, et pourtant Wicked restait un des films les plus attendus de l’année en France, promettant un voyage tout nouveau et surtout chantant dans le monde d’Oz. L’histoire tragique entre Galinda et Elphaba, future Méchante Sorcière de l’Ouest, a tout ce qu’il faut en musique et en épique pour transporter n’importe quel public, connaisseur ou non. Le film a déjà commencé sa tournée des salles dans de nombreux pays, et en une semaine de projection, Wicked peut se vanter d’un joli palmarès, dépassant les 214 millions de dollars pour ses huit premiers jours.

Entre records et anecdotes de fans que les cinémas se retrouvent forcés d’interdire de chanter, la première partie du diptyque est bien partie pour enchanter le grand écran encore un bon moment. Sauf qu’il ne s’agit justement que d’une première partie, pour adapter la comédie musicale de Stephen Schwartz et Winnie Holzman. Pourquoi le réalisateur Jon M. Chu a-t-il décidé de diviser le récit en deux films ?

Wicked était “impossible” à réaliser en un seul film

Jon M. Chu a en effet expliqué qu’adapter Wicked en un seul film aurait causé de “réels dégâts“, estimant qu’au contraire en faire deux parties permettait de faire honneur à l’histoire en la développant convenablement.

Universal Pictures

Dans un communiqué, le réalisateur explique ainsi qu'”au fur et à mesure que la production avançait, il est devenu de plus en plus évident qu’il serait impossible de condenser Wicked en un seul film sans faire de vrais dégâts sur l’histoire.”

Il poursuit : “Quand nous avons essayé de couper des chansons ou de réduire le nombre de personnages, toutes ces décisions ont commencé à ressembler à des compromis fatals vis-à-vis de l’œuvre originale, qui nous a tous divertis pendant tant d’années. Nous avons donc décidé de nous offrir une plus grande toile et de faire non pas un, mais deux films Wicked ! Avec plus d’espace, nous pouvons raconter l’histoire comme elle est censée l’être, tout en apportant encore plus de profondeur et de surprises aux parcours de ces personnages bien-aimés.“

Les films Wicked seront plus longs que la comédie musicale d’origine

Avec l’adaptation cinématographique de Jon M. Chu et du compositeur Stephen Schwartz, la durée des films devrait dépasser celle de la comédie musicale, mais rester cohérente.

Universal Pictures

Il faut en effet rappeler un détail qui a plus d’importance qu’on ne le croit : pour la comédie musicale, un entracte a été placé après que le morceau ‘Defying Gravity‘ ait été joué. Un choix qui ne doit rien au hasard, d’après les propos de Stephen Schwartz, qui s’est exprimé à ce propos dans une newsletter adressée aux fans.

“Nous avons bien essayé à un moment donné de ne faire qu’un seul film, quitte à ce qu’il soit très long, mais nous rencontrions toujours deux mêmes problèmes. Le premier est que, même avec un film très long, nous devions couper ou ignorer des éléments que nous voulions inclure et qui auraient plu aux fans. Le deuxième, c’était qu’il était trop difficile de continuer après Defying Gravity sans une pause.“

Le compositeur continue en expliquant la chanson en question a été “spécifiquement écrite pour le baisser de rideau, et n’importe quelle scène qui la suivrait sans marquer une pause ferait horriblement tache.“

La première partie de Wicked est au cinéma depuis le 4 décembre 2024 en France. La deuxième partie sortira quant à elle le 26 novembre 2025.