Pourquoi Thor pleure-t-il dans Deadpool & Wolverine ?

Parmi les questions que soulève le film Deadpool & Wolverine, il y en a une en particulier qui taraude le protagoniste (et les fans) : pourquoi Thor pleurait-il sur le corps de Deadpool ? Voici quelques-unes des principales théories à ce sujet.

Deadpool & Wolverine s’annonce d’ores et déjà comme l’un des plus gros films de 2024. Le nouveau film du Marvel Cinematic Universe (MCU) a déjà battu des records, avec le week-end le plus lucratif de tous les temps pour un film classé R.

Étant le seul film Marvel à sortir en 2024, on a beaucoup parlé des caméos et des clins d’œil tout au long du nouveau film. Et parmi les moments de Deadpool & Wolverine qui ont fait parler d’eux, il a notamment celui où le mercenaire à grande bouche est emmené au TVA, le fameux Tribunal des Variations Anachroniques qui a été introduit pour la première fois dans la saison 1 de Loki.

Lors d’une scène au TVA, Deadpool crie : “C’est moi ? C’est Thor ? EST-CE QU’IL PLEURE ?” lorsqu’il voit une vidéo de Thor en larmes qui se tient au côté d’une version gravement blessée de Wade Wilson.

Paradox, un membre du TVA et l’un des antagonistes du film, éteint rapidement l’écran avant de dire à Wilson : “Ne nous avançons pas trop” avant d’admettre que le moment “se passe dans un futur lointain.”

Bien évidemment suite à cela, les fans de Marvel ont commencé à spéculer fortement sur le moment et l’endroit où cette scène se déroule, et bien que nous ne connaissions probablement pas la réponse avant un certain temps, il existe de nombreuses théories à ce sujet.

Cela pourrait-il être un teasing pour Avengers : Secret Wars ?

L’une des théories les plus populaires en ligne est que ce moment entre Thor et Deadpool pourrait provenir d’un futur film du MCU, certains citant alors l’un des prochains volets de la saga Avengers, à savoir Avengers : Secret Wars.

MARVEL

Dans un fil de discussion sur Reddit consacré à la scène de Thor dans Deadpool & Wolverine, un internaute a écrit qu’il pense que “Deadpool meurt dans Secret Wars.”

Cependant, le fait que Deadpool rencontre son destin et devienne un Avenger semble presque trop poétique, surtout que le début de Deadpool & Wolverine le montre se faisant rejeter par Happy Hogan du célèbre groupe de super-héros.

“Il voulait avoir un sens et être aimé par les Avengers”, a ajouté un autre.

La scène n’est qu’une blague

L’autre grande théorie est que la scène n’est qu’une blague. Après tout, nous avons déjà vu des reconstitutions comiques de scènes dans le MCU grâce à Thor : Ragnarok et Thor : Love and Thunder, donc ce ne serait pas la première fois que le Marvel Studios fait quelque chose de ce genre.

Par ailleurs, un autre internaute sur Reddit pense également que Reynolds a déjà donné la réponse à cette question de manière indirecte dans une interview, déclarant :

“Ryan Reynolds a déclaré lors d’une interview qu’ils avaient eu 3 mauvaises idées pour Deadpool 3 afin de le rendre “mauvais volontairement” […]. La dernière idée, et c’est là que se trouve la réponse, c’est qu’ils avaient eu l’idée de refaire Thor 2 image par image en ne changeant qu’un seul plan à la fin. Après avoir regardé DP & W, on pourrait dire que ce plan serait celui de Thor pleurant la “mort” de Loki, mais qu’à la place ce serait Wade. Je suppose qu’ils ont ajouté cela comme un petit easter egg.”

Cependant, la récente déclaration de Ryan Reynolds pourrait bien remettre en cause cette théorie, puisque la star du film a publié un message sur X/Twitter dans lequel il déclare : “Je sais pourquoi Thor pleurait. Je ne peux pas l’ignorer.”

Le Deadpool et le Thor de l’extrait sont des variants

Deadpool & Wolverine a renforcé le récit du MCU selon lequel chaque personnage a plusieurs variants à travers le multivers.

En tant que tel, le Deadpool et le Thor dans cette scène pourraient simplement être des versions alternatives des personnages qui pourraient ne plus jamais apparaître.

Un autre utilisateur de Reddit a affirmé : “Nous savons tous que cela a toujours été modifié par rapport à la façon dont cela s’est passé. Nous ne savons même pas si cela arrivera à ce variant de Deadpool.”

Ce sont les principales théories expliquant pourquoi Thor pleurait dans Deadpool & Wolverine. Cependant, nous ne manquerons pas de vous tenir informés si de nouvelles informations sont révélées à ce sujet.

