Pourquoi The Batman et The Penguin n’ont pas le même réalisateur ?

Matt Reeves a expliqué pourquoi il a décidé de ne pas participer à la réalisation du spin-off de la franchise The Batman.

Reprenant une semaine après les événements montrés dans le film The Batman de 2022, The Penguin suit l’ascension d’Oswald “Oz” Cobb, alias le Pingouin, alors qu’il se démène pour devenir une des figures les plus puissantes du milieu criminel de la ville de Gotham. Et la série HBO est étroitement liée au long-métrage de Matt Reeves, au point qu’on aurait pu s’attendre à ce que le cinéaste participe à la réalisation de certains épisodes en prenant la casquette du showrunner.

Mais le réalisateur a finalement décliné l’opportunité, et a une bonne raison, comme il l’explique auprès de Collider : “En fait, j’avais vraiment envie de le faire. Sauf que quand nous avons commencé, nous étions en post-production sur The Batman, et les choses ont évolué, il y a eu la grève et beaucoup d’autres choses sont arrivées. Et nous avons compris que la série pourrait nous empêcher de finaliser le scénario de The Batman 2.”

Le cinéaste poursuit : “À un moment donné, nous avons réalisé qu’avec tout ce que je devais faire pour The Batman 2 et la série, je ne pouvais tout simplement pas aller plus loin. Mais qui sait ce qui pourrait se passer à l’avenir, pas vrai ? En fin de compte, tout dépend des plannings.“

Matt Reeves continue en affirmant être du genre à se concentrer sur un seul projet à la fois : en s’occupant de la réalisation de la série, cette dernière “aurait pris le pas sur le reste“. Mais le réalisateur est resté très impliqué sur le développement de The Penguin. Oz devrait même compter parmi les vilains les plus importants de la trilogie qu’il compte créer autour du justicier.

“The Penguin est une chose que j’avais toujours eu l’intention de poursuivre, je voulais raconter l’histoire du Pingouin depuis ses débuts jusqu’à son ascension au pouvoir. (…) Ce récit devait servir d’entrée dans le prochain film.”

Le visionnage de la série sera donc nécessaire pour ceux qui souhaiteront raccrocher les wagons dans The Batman 2, Colin Farrell étant déjà attendu au casting d’après le réalisateur. Mais pour ceux qui s’inquiéteraient de devoir faire leurs devoirs comme avec le Marvel Cinematic Universe, les critiques de la série devraient avoir de quoi les rassurer : la série est encensée par la presse.

The Penguin a commencé sa diffusion le 20 septembre 2024, mais la suite ne sortira pas tout de suite : pour ne rien rater, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.