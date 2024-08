Pourquoi la saison 2 de Star Wars: The Acolyte a-t-elle été annulée ?

La série a proposé de solides pistes narratives pour une saison 2, teasée par sa showrunner, mais Disney a décidé de tout annuler : on vous explique pourquoi.

Une enquête façon Star Wars et des Jedi sur le point de basculer pour de bon dans une ère pourtant glorieuse : c’était le propos principal de la série Disney+, dirigée par Leslye Headland et menée par un casting de qualité. Si le résultat a divisé la critique sans jamais vraiment déplaire, The Acolyte avait dans tous les cas le potentiel d’aller plus loin, après une seconde partie davantage orientée sur les Siths et leur ascension.

La saison 2 avait en effet été teasée par la showrunner, et l’épisode final de The Acolyte ouvrait grand les portes pour prolonger une intrigue qui promettait d’inclure des figures mythiques : si Yoda apparaissait avant tout comme un caméo, c’était surtout Dark Plagueis qui venait faire un coucou du fond d’une grotte. Par la suite, la créatrice de la série avait confirmé que le Sith était bien le maître de Qimir, l’un des personnages principaux. Le seigneur Sith était donc amené à revenir dans une suite… sauf qu’une suite il n’y aura pas.

Pourquoi la série The Acolyte a-t-elle été annulée ?

D’après le rapport de Deadline, dont la source vient directement de Lucasfilm, la raison de l’abandon de la série revient au manque d’engouement du public pour The Acolyte.

Le choix n’a pas été fait par la showrunner ou le reste de l’équipe créative, mais bien par Disney, qui a considéré que la série n’était pas viable. En effet, si cette dernière avait battu des records d’audience pour son démarrage, la suite a été moins reluisante et The Acolyte a manqué de force du côté des statistiques de vues.

Malgré de bonnes notes en général, la série n’a en effet pas suffisamment convaincu du côté du nombre de spectateurs aux yeux de Lucasfilm et Disney. Le couperet est donc tombé, l’histoire de Mae, Osha et Qimir ne se poursuivra pas dans la galaxie lointaine. Mais que les fans se rassurent : la décision d’arrêter The Acolyte n’a pas d’impact à l’heure actuelle sur les autres productions, qui continueront leur chemin sans leur petite sœur. Ahsoka aura bien sa saison 2, tandis que le film The Mandalorian & Grogu reste attendu dans les salles obscures.

Et histoire de faire le deuil et passer à autre chose, vous pouvez également aller jeter un coup d'œil aux films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.