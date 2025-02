Pourquoi n’y aura-t-il pas de saison 7 de Cobra Kai ?

Cobra Kai aura été l’une des meilleures surprises côté séries chez Netflix, mais le spin-off de Karate Kid n’aura pas de saison 7, et il y a une bonne raison à ça.

La saga Karate Kid ne cesse de surprendre ses spectateurs. Le film original de 1984 avait déjà donné naissance à deux suites ainsi qu’un reboot intitulé Miss Karate Kid, ou encore un remake avec nul autre que Jackie Chan. Mais c’est avec Cobra Kai que le public a été vraiment pris au dépourvu, la série débutant discrètement sur YouTube dans de nombreux pays avant de conquérir le reste du monde dès son arrivée sur Netflix.

Sauf que toutes les bonnes choses ont une fin, et la saison 6 vient de s’achever dans un final présentant une conclusion pour beaucoup d’intrigues laissées ouvertes jusqu’ici – en plus d’un hommage au cinéma de boxe et à Rocky. Et pourtant, on pourrait s’interroger sur la possibilité d’une nouvelle suite : on vous explique pourquoi Cobra Kai n’aura pas de saison 7.

Pourquoi il n’y aura pas de saison 7 de Cobra Kai

Il n’y aura pas de saison 7 de Cobra Kai car la rivalité entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence – ainsi que celle existant entre leurs dojos respectifs – n’a plus lieu d’être à la fin de la saison 6.

Netflix

Les comptes ont été réglés entre les deux adversaires, le tournoi Sekai Takai a couronné son vainqueur, les intrigues secondaires ont été bouclées, et le grand méchant John Kreese a même eu droit à une fin badass digne de son personnage.

Lors d’une interview avec Gizmodo en 2024, Jon Hurwitz, co-créateur de Cobra Kai, avait déjà révélé que la décision d’arrêter la série après la saison 6 avait été prise dès la fin de la saison 5 : “Juste après avoir terminé la production de la saison 5, nous avons eu une réunion avec Sony et Netflix pour discuter de la suite. Nous savions que nous approchions de la conclusion, mais nous avions le sentiment que 10 épisodes ne suffiraient pas à boucler toutes les intrigues comme nous le souhaitions, et 20 épisodes nous semblaient trop gros. Alors on s’est dit que cette saison devrait être la dernière. (…) Nous sommes finalement tombés d’accord sur 15 épisodes.”

La saison 6 comprend donc des épisodes supplémentaires afin de conclure correctement l’histoire de Daniel et Johnny, ainsi que celles de leurs élèves et ennemis.

À quoi peut-on s’attendre après la saison 6 de Cobra Kai ?

Mais si Cobra Kai touche à sa fin, l’univers du Miyagiverse pourrait malgré tout très bien continuer d’exister par le biais de nouvelles œuvres.

Columbia Pictures

Un autre co-créateur de la série, Josh Heald, a ainsi confié à Rolling Stone en février 2025 : “Nous avons volontairement laissé certains éléments en suspens à la fin de Cobra Kai, que ce soit pour nous-mêmes ou pour une autre génération qui, dans 40 ans, pourrait réimaginer cette histoire-là ou en créer une autre dans un spin-off. Nous n’avions pas envie d’exploiter cet univers jusqu’au bout et dire : ‘C’est fini. On arrête et on passe à autre chose.’ C’est un monde dynamique, toujours vivant… Les possibilités pour l’avenir sont infinies.“

Un préquel centré sur un M. Miyagi encore jeune a notamment déjà été évoqué, tout comme un spin-off consacré à Eli et Demetri. Et pour ceux qui auraient hâte de replonger dans cet univers, on peut aussi rappeler que Daniel LaRusso fera son retour cet été dans Karate Kid: Legends, qui permettra de relier son histoire à celle de la version incarnée par Jackie Chan. Autrement dit, même si la saison 6 achève une histoire bien précise, le reste continue d’exister et Cobra Kai ne meurt jamais.

En attendant de nouveaux récits, les six saisons de Cobra Kai sont disponibles sur Netflix. Et pour plus de contenus, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.