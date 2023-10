Pourquoi Loki porte-t-il des cornes ? Explications du casque du dieu de la malice

Le dieu farceur Loki est facilement reconnaissable dans le Marvel Cinematic Universe. Même quand plusieurs variantes du personnage sont présentées dans sa série solo, un motif revient fréquemment : celui des cornes. Mais que signifient-elles ?

Casque, couronne, tout est prétexte pour ajouter ces fameuses cornes. Mais pourquoi Loki, dieu de la malice et héros de la série éponyme se déroulant sur deux saisons, est-il autant attaché à elles ? Mode asgardienne ou signification plus complexe, on vous explique pourquoi ce symbole est aussi présent dans l’univers de Loki.

Thor a des ailes, et Loki des cornes : les aléas de la mode ?

Les comics présentent souvent le dieu Thor avec un casque ailé, et son apparence tape-à-l’oeil a été plus ou moins adaptée dans les films, sans que l’apparition soit vraiment poussée (notamment dans Ragnarok et Love and Thunder). Force est de reconnaître que le look asgardien est particulier et que certains visuels ne se prêtent pas forcément à la direction choisie pour certains films du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Mais c’est aussi une question de symbolique : là où Thor peut fanfaronner avec Mjölnir pour être rapidement identifié comme le dieu viking, Loki, lui, compte davantage sur son apparence. Et les cornes semblent être son élément préféré, puisqu’on les retrouve chez la plupart des variantes du personnage dans la série Loki.

Sauf qu’elles prennent de la place dans l’image, ces cornes, à tel point que les théories à leur propos ne cessent de fuser. En effet, pourquoi porter un casque aussi encombrant ?

Pourquoi Loki porte-t-il un casque avec des cornes ? La théorie des fans

marvel studios

Selon les spectateurs, les cornes de Loki représenteraient sa maîtrise de la magie. Une théorie à prendre avec des pincettes, cependant, car elle ne semble pas puiser sa source ni dans les films, ni dans les comics.

D’autres fans avancent qu’il s’agit d’un symbole de la royauté asgardienne : Odin et Thor portent eux aussi des casques.

Enfin, on peut évoquer l’ascendance de Loki chez les Géants des Glaces. Ces derniers portant eux-mêmes des casques à cornes, il s’agirait d’un rappel des origines du dieu nordique en créant un lien visuel avec les créatures de la mythologie.

Pourquoi Loki porte-t-il des cornes ? L’explication de l’acteur Tom Hiddleston et du créateur des costumes

Dans le MCU, ces cornes ne sont en réalité qu’un des aspects décoratifs des tenues asgardiennes du dieu de la malice. On n’y trouve pas réellement de vérité derrière leur utilisation, il s’agit avant tout d’un détail de mode qui plaît au protagoniste.

Mais cette absence de signification clairement définie permet de laisser une belle marge d’interprétation. Dans une interview de MTV, Tom Hiddleston, interprète du protagoniste de Loki, a suggéré que les cornes pouvaient donner au premier coup d’œil, pour les spectateurs qui ne lisent pas les comics, l’indice sur le rôle du dieu nordique : il serait alors pour eux comme “une incarnation du diable.”

Du côté des costumes, le concepteur Charlie Wen, créateur des tenues de Loki pour le film Avengers, a expliqué que les cornes offraient une silhouette menaçante au personnage. Dans une interview Marvel archivée, il présente la forme et le design des cornes comme une manière de “le rendre plus malicieux et plus proche de ce qu’est son personnage.“

La saison 2 de Loki a démarré le 6 octobre sur Disney+. Et pour ceux qui auraient oublié les événements de la saison 1, on vous a concocté un petit récapitulatif des précédents épisodes pour ne pas être perdu.